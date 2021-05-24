رواتب شهر مايو 2021 لموظفي الدولة.. باقٍ 4 أيام للصرف

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف رواتب شهر مايو 2021 للعاملين بالدولة، وجرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها، لتصل مواعيد الصرف إلى 5 أيام بدأت من أمس، إذ بدأت إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية أمس 23 مايو 2021.

وتستعرض «الوطن» جدول صرف رواتب شهر مايو 2021 وفقًا لما حددته وزارة المالية على النحو التالي:

رواتب شهر مايو 2021

الاثنين 24 مايو

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 20 وزارة وهيئة يوم الاثنين 24 مايو، وهم:

وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، إضافة إلى دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

وتشمل الجهات أيضًا القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الثلاثاء 25 مايو

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 13 وزارة وهيئة، يوم الثلاثاء 25 مايو، وهم:

وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

وتتضمن هذه الجهات أيضًا الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الإدارية التي لم تصرف رواتب العاملين بها في اليومين السابقين على هذا اليوم.

كما أتاحت وزارة المالية يومي 26 و27 مايو للجهات الحكومية التي لم تتمكن من بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بها في الأيام الثلاثة الأساسية لصرف المرتبات.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما أهابت الوزارة، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.