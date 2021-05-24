طبيب عربي بالهند يكشف حقيقة استئصال عيون المصابين بالفطر الأسود

في الآونة الأخيرة زاد الحديث عن «الفطر الأسود»، بعد أن أصاب الآلاف في الهند أثناء أو بعد التعافي من فيروس كورونا، وكثر الحديث عن أعراضه وخطورته التي قد تصل إلى استئصال عين من يصاب به، حتى يتمكن من العيش.

تآكل الوجه واستئصال العين

وأفادت عدة تقارير أن الفطر الأسود ينتشر عبر الجهاز التنفسي، ويؤدي إلى تآكل هياكل الوجه، وفي بعض الأحيان يضطر الأطباء إلى استئصال العين جراحيًا لمنع وصول العدوى إلى الدماغ.

من معقل الوباء بأكبر مستشفى بالعاصمة الهندية نيوديلهي، يتحدث الدكتور وليد بكيلي، استشاري طب الأطفال والأسرة بمستشفى «أبولو»، لـ«الوطن» عن تفاقم الوضع هناك، بعد انتشار عدوى الفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا في غضون وقت قليل، وبصفته طبيبا أرجع السبب في الإصابة بالفطر الأسود إلى نقص المناعة الشديد لدى الشخص، وفي حالات مصابي كورونا يكون بسبب تناول المضادات الحيوية وأجهزة الأكسجين لفترة طويلة، ما ينتج عنه ضعف المناعة.

الفطر الأسود يؤدي إلى غرغرينا بالمناطق المصابة ولابد من استئصالها

وعن حقيقة اقتلاع عيون بعض المصابين بالعدوى، أكد الطبيب العربي المقيم في دولة الهند، أن الفطر الأسود يسبب انسداد الأوعية الدموية و«غرغرينا» بالمناطق التي يصيبها، وقد يكون موجودا في تجويف الأنف أو العين أو الفك ولابد من التعامل معه بالجراحة: «بنضطر استئصال المناطق المصابة بالفطر الأسود وإذا دخل حول تجويف العين يستأصل كل المناطق حول تجويف العين بالفعل»، مشبها الأمر بالسرطان الذي لابد من استئصاله من الجسم.

الفطر الأسود يصيب أصحاب المناعة الضعيفة

وأوضح أستاذ طب الأسرة بمستشفى «أبولو» بالعاصمة الهندية، أن الفطر الأسود موجود في الطبيعة، داخل التربة والفواكه والطعام وجسم الإنسان، لكن لايصيب إلا أصحاب المناعة الضعيفة بعد تلقي العلاج لفترات طويلة، بحسب وصفه.