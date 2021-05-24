آخرها «أبو العربي».. نجوم أعادوا تقديم «نفس الشخصية» في أكثر من عمل فني

قدم الفنان هاني رمزي مسرحيته الجديدة أبو العربي، على خشبة إحدى المسارح بمدينة نصر، وذلك بعد انقطاعه عن أبو الفنون لمدة تصل إلى 18 عاما.

هاني رمزي، يقدم خلال مسرحيته شخصية «أبو العربي»، التي سبق أن قدمها في فيلم يحمل اسم «أبو العربي وصل»، رمزي ليس الفنان الوحيد الذي أقدم على إعادة تجسيد شخصية نجحت بالفعل في تلقي استحسانا من الجمهور، فقد سبقه في ذلك نجيب الريحاني وإبراهيم نصر على سبيل المثال، كما استغل محمد هنيدي نجاح شخصية قدمها في بعض مشاهد مسرحية لتكون شخصية رئيسية في أحد أفلامه، ليبقى الرأي والتقييم في النهاية للجمهور، نرصد خلال التقرير أبرز هذه التجارب.

نجيب الريحاني وكشكش بيه

نجح نجيب الريحاني "الضاحك الباكي" في تقديم شخصية كشكش بيه، لتصبح جزء لا يتجزأ من تاريخه الفني و"وش السعد عليه"، وجسد الريحاني خلالها عمدة قادم من الريف لصخب وملذات المدينة، بدأ الريحاني تقديم الشخصية على ملهى "الأبيه دي روز" وكانت تقدم من فصل واحد ولكنها لاقت نجاحا كبيرا دفعه بعد ذلك لإعادة تقديمها عدة مرات على المسرح وبمساحات زمنية أكبر وقصص مختلفة، كما قدمها على شاشة السينما بعنوان صاحب السعادة كشكش بيه من إخراج استيفان روستي، الذي عرف كونه ممثلا لأدوار الشر.

إبراهيم نصر وزكية زكريا

نجح الفنان إبراهيم نصر نجاحا مدويا خلال تقديم حلقات برنامج الكاميرا الخفية، ما دفعه لاستثمار هذا النجاح لاحقا في تطوير الشخصية التي تقوم بتنفيذ المقالب في ضيوف البرنامج، إذ ابتكر حينها شخصية سيدة اسماها زكية زكريا، ولاحقت استحسانا من الجمهور بالفعل، لم يتوقف نصر عن هذا الحد من النجاح وقدم الشخصية نفسها على خشبة المسرح وحملت المسرحية اسم زكية زكريا والعصابة المفترية، كما قدمها للسينما بعنوان زكية زكريا في البرلمان.

محمد هنيدي والخالة نوسة

كانت شخصية الخالة دائما ما تشغل تفكير محمد هنيدي منذ أن كان طالبا في معهد الفنون المسرحية، وقدم هنيدي بعض المشاهد الخاصة بها في مسرحية ألابندا تحت اسم الخالة نعيمة وعندما لاقت نجاحا قدم الفكرة للسيناريست أحمد عبد الله الذي كتب بالفعل فيلم يا أنا يا خالتي لتأخد الخالة مساحة أكبر ودور رئيسي في الفيلم.