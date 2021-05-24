«القابضة للمياه»: تركيب 14 ألف قطعة موفرة للمياه بدور العبادة بالجيزة

صرح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بأنَّ الشركة ركبت 14613 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية والكنائس بنطاق محافظة الجيزة وذلك بالتعاون مع الأحياء ومجالس المدن بالمحافظة.

ترشيد الاستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه

وأوضح أنَّ ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلي ترشيد الاستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه.

وأكّد أهمية دور إدارة التوعية فى التعريف بالقطع الموفرة لجمهور العملاء وأهميتها في ترشيد الإستهلاك وتقليل نسبة الفاقد من المياه، مشيراً إلى إعداد فريق التوعية بالشركة ملصقات يتمّ لصقها في أماكن تركيب القطع الموفرة وكذلك بمراكز خدمة العملاء.

وناشد رئيس شركة مياه الجيزة، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه،واستخدام القطع الموفرة بالمنازل كونها تستهدف خفض نسبة الاستهلاك إلى ما يقرب من 45% إلى 60% من الاستهلاك والذي ينعكس أيضاً على قيمة فاتورة المياه.

وتابع أنَّ الشركة وفرت القطع الموفره للمياه علي أن يتمّ بيعها للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بكل أنحاء المحافظة.