وكيل «نانو تكنولوجي القاهرة»: لدينا 29 معملا بحثيا بالكلية

قالت الدكتورة هدى أبوشادي وكيل كلية النانوتكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة، إنّه جرى تأسيس 3 أدوار، 29 معملا، وسيتم التوسع في الكلية قريبا، موضحا أنّ الكلية تضم طلاب من الصيدلة والهندسة والعلوم والأسنان من مصر وخارجها.

جاء ذلك خلال افتتاحه كلية النانوتكنولوجي بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، قال الدكتور طارق حسين، المشرف العام على الكلية، إنّه جرى استحداث وحدة تطوير المختراعات بالكلية، لتنمية عملية البحث العلمي والنشر الدولي.

وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بفرع الجامعة بالشيخ زايد، وهي أول كلية من نوعها في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي، مهتمة بالتخصصات البينية، وإعداد قاعدة من جميع الباحثين ومختلف العاملين، ودورها في تنشئة جيل جديد من المبدعين في هذا التخصص.

وأكد الخشت، أنّ الكلية تهدف للتوسع في مختلف مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي، وربط الجامعة بالصناعة والتكنولوجيا، وفق رؤية مصر 2030، فضلا عن المساهمة في الصناعات المعتمدة على مواد النانو تكنولوجي في مصر، موضحا أنّ ذلك يتم على يد مجموعة من الباحثين القادرين على التعلم والابتكار، فضلا عن اكتشاف مواد وتطبيقات مختلفة وجديدة في أسواق الصناعات المختلفة.