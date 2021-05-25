استغل فقدانه الإبصار وسرق 20 طن بلاستيك.. «خان العشرة»

حالة صحية سيئة وفقدان البصر، كانت كفيلة بأن يقدم أحد الأشخاص ويدعى «إ.أ» 53 عاما، على استغلال تلك الظروف لمديره في العمل وعلى الرغم من الصداقة والمعاملة الطيبة التي كان ينعم بها إلا أنه قام بسرقة 20 طنا من خامات كسر البلاستيك، مستعينا بسيارتين چامبو شيفروليه لنقل المسروقات من مخزن البلاستيك للحرفيين بمنطقة الدويقة إلى مكان الذي خصصه لإخفاء تلك الخامات.

المتهم استغل فقدان البصر مالك المخزن وقام بعملية السرقة

بداية الواقعة كانت عندما علم المتهم بأن المجني عليه ويدعى «أ.م»، 52 عاما، أجرى 6 عمليات جراحية في عينيه ليفقد الإعصار بإحداهما ويصاب بضعف شديد في الأخرى، فخطط ودبر سرقة مخزن البلاستيك الذي كان يعمل به قبل أن يترك العمل قبل واقعة السرقة بأسبوع ليبعد الشبهات عنه بعد القيام بعملية السرقة، إذ قام المتهم باستغلال يوم الراحة الأسبوعية للعاملين وتوجه في تمام السابعة صباح يوم 25 أبريل الماضي وقام بسرقة 20 طنا من خامات البلاستيك وعبئها داخل سيارتين وغادر المكان دون أن يتم اكتشاف أمره.

المتهم سرق 20 طنا من خامات البلاستيك

وكان قسم شرطة منشية ناصر بالقاهرة قد تلقى بلاغا يفيد بسرقة 20 طن خامات بلاستيك من أحد المخازن بمنطقة الحرفيين، وعلى الفور تم تشكيل قوة من فريق البحث والتحري للتأكد من الواقعة وتجري الآن عملية التعرف على المتهم لضبطه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه في محضر الذي تم تحريره بالواقعة.

الدفاع طالبوا بإدخال متهمين جدد للقضية

وطالب فريق هيئة الدفاع عن المجني عليه من هيئة المحكمة بإدخال متهمين جدد إلى القضية وهم مالكو وسائقو السيارتين المستخدمين في عملية السرقة، كما طلب فريق الدفاع بسرعة إحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.