جراحة بالكتف لغطاس أصيب في تعويم السفينة الجانحة

قال «محمود فاروق جبر»، غطاس بهيئة قناة السويس، إنه أجرى جراحة دقيقة خضع لها بالكتف قبل ساعات قليلة، إثر إصابته أثناء عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة «ايفرجيفن».

ويعمل «فاروق»، ضمن فريق الغوص والإنقاذ بهيئة فناة السويس وكان ضمن فريق العمل أسفل السفينة الجانحة خلال عمليات التعويم في مهمة صعبة.

«جبر»:الإصابة كانت قوية وكنت مستعد للتضحية بروحي

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال «جبر»، إن إصابته سببها دفع التيار له بشكل عنيف واصطدامه بجانب القناة وإصابته بخلع في الكتف وقطع في الوتر.

وأضاف: «الحمد لله، السفينة تم تعويمها وكنت مستعد للتضحية بأكثر من ذلك انقاذاً لبلدي وهيئة قناة السويس والمجري الملاحي»، مشيراً إلى أنه كان يدرك مدى خطورة العملية ومدى خطورة وجوده أسفل السفينة.

وتابع: «أي تحرك للسفينة خلال إجراء عمليات القياس التي كنت أقوم بها بشكل دوري أو في لحظات اطمئناني علي السفينة كانت ستودي بحياتي علي الفور بسبب ضخامة حجمها».

الغطاس: كنت موجود أسفل السفينة وحدث انهيار للتربة

وشرح «جبر»، تفاصيل إصابته قائلاً: «مع انتهاء عمل الكراكات أسفل السفين، طُلب مني النزول لمعرفة الوضع أسفل السفينة، فقررت النزول ومع قرب انتهاء العمل حدث انهيار في التربة أسفل المركب وخرجت بأقل الخسائر، حيث حاولت بقوة مع التيار إلي أن قذفني ناحية الستائر واصطدمت بكتفي به وهو ما أصابني بخلع وقطع في الوتر».

يعمل «جبر»، ضمن طاقم الإنقاذ بهيئة قناة السويس منذ اكثر من 18 عام وتعرض للعديد من المواقف داخل المجرى الملاحي إلا أنه فور رؤيته للسفينة تفاجأ من ضخامتها وطريقة جنوحها الصعبة.

حجم السفينة وطريقة جنوحها كان كارثي

واستطرد: «فور رؤيتي للسفينة وجنوحها أدركت أننا في كارثة خاصة لحمولتها الضخمة، لكننا كعاملين في هيئة قناة السويس عاهدنا الله علي بذل كل مافي طاقتنا لتعويمها وقد كان»، مشيراً إلي ان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع كان لحظة بلحظة مع العاملين في منطقة جنوح السفينة.