عادل فاطوري رئيسا لـ«إدارية المجمعة المصرية لتأمين السفر»

عقدت «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» الاجتماع الأول للجنة الإدارية اليوم 24 مايو 2021، بمقر الاتحاد المصري للتأمين، وتم اختيار الأستاذ عادل فاطوري، رئيسا للجنة الإدارية للمجمعة، بحضور الأستاذ محمد زهران، المدير التنفيذي للمجمعة، بحضور ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الجمعية العمومية للمجمعة، قد اختارت، محمد زهران، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين والمستشار الفني لشركة «AIG» إيجيبت، مديرا تنفيذيا للمجمعة.

وانعقدت الجمعية الأولى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج في 20 مايو الجاري، بمقر الاتحاد المصرى للتأمين وناقشت الخطوات التنفيذية لتفعيل المجمعة، كما تم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة والمكونة من 7 أعضاء من إجمالي 15 مرشحا، وهم: محمد مصطفى عبد الرسول، خالد عبد الصادق، حسام علما، عادل فاطورى، حسين عطا الله، أحمد مرسى، وحسام عبد العزيز.

وكان الاتحاد المصري للتأمين، وشبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network، قد أعلن اهتمام الجهتين بالشمول التأميني، والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.

وقدمت شبكة التأمين متناهي الصغر منذ نشأتها سلسلة تقارير دولية حول التأمين متناهي الصغر تحت اسم Microinsurance Landscape، التي تمثل معيارا فريدا يتبع اتجاهات وتطور منتجات وخدمات التأمين متناهي الصغر في الأسواق المختلفة، ومدى تحقيق هذه الأسواق للشمول التأميني.

وفي عام 2020، شهدت الدراسة (تقرير Microinsurance Landscape) لأول مرة، مشاركة 194 شركة ومقدم خدمات التأمين متناهي الصغر في 30 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.

واختارت لجنة التحكيم علاء الزهيري، في يناير الماضي، العضو المنتدب لشركة gig للتأمين، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أفضل رجل تأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.