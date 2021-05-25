استشاري حميات: 21 ملاحظة على مصاب كورونا.. «مش شرط تفقد الشم والتذوق»

أكد الدكتور يوسف عبدالعزيز النجار، استشاري الحميات والكبد والجهاز الهضمي بكفر الشيخ، أن هناك 21 ملاحظة على مصاب كورونا، ومن الممكن أن يُصاب دون فقدان حاستي الشم والتذوق، مشيراً إلى أن هناك الكثيرين لا يفقدون الحاستين، وبعضهم يدخلون الرعاية المركزة بأعراض كثيرة ليس من بينها فقدان الشم والتذوق، وأن كورونا له الكثير من الأعراض وليس شرطاً أن يُصاب الشخص بكل الأعراض.

أعراض فيروس كورونا.. «مش شرط تصاب بـ10 أعراض»

واستعرض استشاري الحميات والكبد والجهاز الهضمي، لـ«الوطن»، 21 ملاحظة على مصاب كورونا.

1- ليس شرطاً فقدان حاستي الشم والتذوق.

2- كورونا له أعراض كثيرة ومن الممكن أن يصاب المريض بعرض واحد أو اثنين أو ثلاث، ومن الممكن كل الأعراض، وممكن أن يُصاب بدون أعراض ويكون حاملا للفيروس ومعديا.

3- كل المصابين لديهم حالة إنكار الإصابة بكورونا وهذا خطأ «ممكن يكح ويبقى عنده سخونية ويقول مش كورونا، متستبعدش الإصابة، خد إجراءاتك».

4- سرعة البداية في العلاج مهمة جدا، «كل ما تبدأ بدري بتبقى النتيجة النهائية أحسن، بعد مرور سنة من الوباء، في حالات قاعدة بقالها أسبوع سخونية ولا جسمها مكسر ولسه مكشفتش وبتقول دا دور برد، لو حسيت بأي عرض من أعراض كورونا، لازم تكشف بسرعة، لأن ده هيزود احتمالات إنك تعدي، وهيقلل احتمالات إنك تعدي حد.. العشر أعراض هما سخونية ورعشة، رشح وعطس وصداع، التهاب في الحلق، كحة، ضيق تنفس، ألم في الصدر، إسهال وترجيع، هبوط وهمدان، وجع في الجسم وتكسير، فقد حاستي الشم والتذوق».

5- حال شعورك بالسخونية، همدان، كحة، إسهال، مغص، ترجيع، فانت احتمال إصابتك بكورونا إلى أن يثبت العكس.

6- الإنسان يصاب بكورونا مرة واثنين وثلاثة عادي «لسه في ناس فاكرة إن اللي جالوا مرة مابيجيلوش تاني».

7- ليس شرطا أن تكون إصابتك الثانية أخف في أعراضها من المرة الثانية، «في ناس في أول إصابة كانت حالتهم بسيطة وفي تاني إصابة دخلوا العناية المركزة وماتوا فاحترس».

8- ليس شرطا أن الشاب الصغير تكون أعراض الإصابة لديه بسيطة: «في حالات في الـ20 و30 من عمرها وماتت».

مصاب كورونا: «السخونية مش معناها ارتفاع الحرارة فقط»

9- السخونية ليس معناها ارتفاع درجة الحرارة فقط، معناها تكسير العضم، والوجع في الجسم، والكحة، والرعشة، والعرق، كل دول اسمهم سخونية، يبقى مش لازم الواحد يبقى مولع عشان يبقى اسمه سُخْن، أي حاجة تحصلك من دول إنت كده سُخن.

10- الإسهال والترجيع ليس معناهما نزلة معوية، لكن كورونا إلى أن يثبت العكس.

11- وباء كورونا انتشر في مصر بسبب المأتم والتجمعات والأفراح: «اللي يموت دلوقتي عزي فيه بالتليفون، إحنا في وباء، ولو كان المتوفى يخصك يبقى تحضر بالكمامة الـ N95 او اتنين ماسك جراحي فوق بعض، حافظ على نفسك ومن حولك».

12- النقاب للسيدات ليس بديلاً عن الكمامة: «النقاب آخره يحميكي من التراب، إنما الڤيروس بيعدي منه عادي، يبقى تلبسي كمامه يا فوق النقاب يا تحته علشان تحافظي على نفسك».

13- التحاليل لا تشخص فيروس كورونا، «لا بتثبت ولا بتنفي، ممكن تحاليلك تبقى كلها سليمة وأنت مصاب، وممكن برضوا العكس، هي بتدينا فكرة بس، ومفيش حاجة اسمها أنا عملت تحاليل كورونا وطلع معنديش كورونا».

14- من الوارد أن تكون الأشعة المقطعية سليمة، وأنت مصاب بكورونا، ومن الوارد أن تكون المسحة الطبية سلبية أيضاً وأنت مصاب والتشخيص يتم بالتحاليل والأشعة والمسحة مع بعض، «دي مجموعة حاجات الدكتور بيحطها جنب بعض عشان يحاول يعرف إنت عندك كورونا ولا لأ».

مصاب كورونا.. لا يوجد علاج فحافظ على نفسك

15- لا يوجد علاج محدد لكورونا، والأدوية الموجودة لا تعالج كورونا، فحافظ على نفسك من الأول.

16- امنعوا التجمعات لأنك لن تشعر بكورونا إلا بعد إصابتك أو أحدا من أسرتك.

17- من الممكن أن تستمر الأعراض لفترة كبيرة بعد الشفاء، «يعني طبيعي إنك تقعد شهرين تلاتة هبطان مثلا أو بتكح أو صدرك بيوجعك، اصبر وواحدة واحدة الأمور هترجع».

18- المريض الذي يشعر بهمدان وهبوط ليس من العلاج وإنما من كورونا نفسه والبروتوكول مهم جداً.

19- اللقاح أهم شيء بالنسبة للإنسان، وهو تقريبا أملك الوحيد إن لو اتصابت الإصابة بكورونا تبقى خفيفة ومتحتاجش مستشفى أو عناية مركزة، نسبة حدوث أعراض جانبية شديدة من اللقاح (تجلطات) هي نسبة واحد في المليون، ونسبة الوفاة من الإصابة بڤيروس كورونا نفسه عشرين ألف في المليون.

20- لازم يكون لديك قناعته أن كل المواطنين سيصابون بالفيروس، «إنت كل ما تأخر إصابتك بتستفاد حاجتين، كل ما الوقت بيعدي أكتر كل ما العلماء بيفهموا الفيروس أكتر وبيعرفوا ازاي يتعاملوا معاه أو يوصلوا لمصل أحسن، وإنك متتصابش في وقت موجة زي اللي إحنا فيها دي فمتلاقيش سرير فاضي في مستشفى» .

21- أهم حاجة نقولها إن فيروس كورونا ده مالوش كتالوج ومافيش حالتين شبه بعض والقاعدة فيه إن مفيش قاعدة، فتوقع كل حاجة وخلي كل الاحتمالات في دماغك.