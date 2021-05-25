تنمرو على أنفها.. المطربة ياسمينا تمهل متابعيها 48 ساعة: «هحرر محاضر»

قالت المطربة الشابة ياسمينا العلواني إنها ستحرر محاضر في قطاع مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية ضد بعض متابعيها ممن تنمروا عليها خلال الفترة الماضية.

وأضافت ياسمينا في بث مباشر نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها ستمهل كل من تنمر عليها في تعليق على صفحتها 48 ساعة فقط قبل أن تبدأ في رصد التعليقات وتحرير محاضر بها.

ياسمينا: لا تهمني الآراء السلبية

وقالت ياسمينا «نشرت فيديو علي صفحتي ولم أركز في التعليقات بشكل كبير، لكن في الفيديو كان فيه تنمر على شكلي وعلى أنفي تحديداً بشكل غير لائق».

وتابعت «أنا شخصية جدلية ولا تؤثر في التعليقات السلبية ولا الآراء السلبية»، مشيرة إلى أنها في يوم تصوير هذا الفيديو كانت قد انتهت من العمل وصورت الفيديو تحت إضاءة أثرت على وجهها.

ياسمينا: تعرضت لحادث تسبب لي في أزمة بالأنف والفك

وشرحت ياسمينا أسباب أزمة في أنفها وفكها إثر حادث تعرضت له قبل فترة، قائلة «المفترض أعمل فيها جراحة لكني متخوفة من دخول غرف العمليات وهو ما غيَّر في أنفي»، مشيرة إلى أن بروز عظمة في الأنف يتسبب لها في مشاكل أحياناً.

وتابعت «أنا شكلي راضيني ومش عايزة أغير في نفسي حاجة ومش عايزة أعمل عمليات وبالنسبة للميكب أنا مابحبوش لأنه بيأثر في شكلي».

وقالت إنها غير مضطرة حالياً لإجراء هذه الجراحة، مشيرة إلى أنه مستقبلاً حال تأثيرها بشكل أكبر ستقوم بعمل الجراحة قائلة «دي مش عملية تجميل دي جراحة».

ياسمينا: 48 ساعة فقط مهلة لمسح التعليقات

وأكدت أنها ستحرر محاضر ضد كل من تنمر عليها في الفترة الأخيرة ولن تتنازل عن أي محاضر ستقوم بتحريرها بعد 48 ساعة من الفيديو الذي نشرته.