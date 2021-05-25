ضبط 3 اشخاص تنمروا بعامل وتعدوا عليه في سوهاج

ضبطت مباحث مركز شرطة جهينة، شمال سوهاج، 3 أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يسخرون من عامل ويتعدون عليه بالضرب داخل «توك توك»، واعترف المتهمون أنهم ارتكبوا الواقعة من أجل الدعابة والسخرية.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن سوهاج، اليوم، فإن اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطار من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر بشخص اثناء استقلالهم «توك توك»، بالتعدي عليه والسخرية منه بناحية دائرة مركز جهينة.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتوصلت تحريات وحدة مباحث مركز جهينة إلي أن المجني عليه يدعي «مصطفي.م.خ.ا»، 19 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية وأن مرتكبي الواقعة كل من «عادل.ا.ا.ع»، 18 عامًا، عامل، «الحسيني.ر.ا»، 16 عامًا، عامل، «عوض.ح.ر.ح»، 16 عامًا، عامل ويقيمون بذات الناحية.

وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك علي سبيل الدعابة والسخرية، وكان لسرعة تحديد وضبط المتهمين أبلغ الأثر فى نفوس المواطنين وأكدوا ثقتهم في رجال الشرطة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات.

يُذكر أن محافظة سوهاج شهدت تنمر 3 شباب بمسن بدائرة مركز المراغة، في وقت سابق، بأن ألقوه داخل ترعة بعد ان تعدوا عليه بالضرب، ولاقت الواقعة استنكار من جموع المواطنين في سوهاج، وتدخلت الشرطة سريعا وتم القبض علي المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة التي احالتهم للمحاكمة وصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة 3 سنوات.