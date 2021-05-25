مجلس صيانة الدستور الإيراني يسمح لـ 7 متقدمين فقط للترشح للرئاسة

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين فقط لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ولم يتضمن التقرير أسماء المرشحين الذين اختارهم المجلس، على الرغم من انتشار شائعات تشير إلى رفض مجلس صيانة الدستور عددا من الإصلاحيين والمعتدلين الذين يتنافسون على المنصب وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قوله إنه تمت الموافقة على 7 مرشحين فقط من بين 590 مرشحا، من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق، والتي يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، لكن «كدخدائي» لم يذكر أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم.

وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الإيرانية، التي تشرف على الانتخابات، أسماء المرشحين، وفي العام 2017، تم تسجيل 1630 مرشحا.

ويعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني في عام 2017، أحد المرشحين الأبرز في انتخابات 18 يونيو المقبلة.

وبحسب قناة مرصد الانتخابات على تليجرام، ثمة احتمال تأييد أهلية علي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد بحكم المرشد الأعلى بحلول ظهر غد، فيما لا تزال المشاورات جارية لتأييد أهلية سعيد محمد.

ومن ناحية أخرى أفادت بعض المصادر الإخبارية، أن علي لاريجاني وإسحاق جهانجيري سافرا إلى قم للتشاور مع المراجع للضغط على مجلس صيانة الدستور.

ووفقا لقناة «روسيا اليوم»، أعلن مستشار المرشد للصناعات العسكرية ووزير الدفاع السابق العميد حسین دهقان، انسحابه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهة إلى أن «دهقان» أعلن أن انسحابه جاء دعما للمرشح إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية.

فيما أكد مساعد قائد فيلق القدس وزير الدفاع السابق، رستم قاسمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الإيرانية في 18 يونيو المقبل، وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020.