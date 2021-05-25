«لو بتشطب شقتك».. إليك أسعار «الجبسوم بورد» وأنواعه

يضيف تركيب «الجبسوم بورد» لمسة جمالية لديكور المنزل، فتركيبه يعطي شكل أفضل لسقف المنزل، ويمكن تصميمه بأشكال مختلفة، كمان أن تركيب «الاسبوتات» به يعمل على توزيع الإضاءة بمختلف أنحاء الحجرة المنفذ بها.

وتختلف أنواع «الجبسوم بورد» ما بين «الجبسوم بورد» الأبيض والأخضر والأحمر، فيتمّ استخدام الجبسوم بورد الأبيض في مختلف أنواع الحجرات بالمنزل عدا الأماكن التي بها رطوبة عالية، أما «الجبسوم بورد» الأحمر فهو مقاوم للحريق، والجبسوم بورد الأخضر مقاوم للحريق والرطوبة فيتمّ استخدامه للحمامات والمطابخ.

أسعار «الجبسوم بورد»

ويتراوح سعر متر «الجبسوم بورد» الأبيض ما بين 120 جنيهًا و180 جنيهًا للمتر، أما «الجبسوم بورد» الأخضر يبدأ سعر المتر به من 140 جنيهًا، ويبدأ سعر متر«الجبسوم بورد» الأحمر من 160 جنيهًا، وذلك وفق الخامات المستخدمه به.

وقدم المهندس مصطفى نوح لقراء «الوطن» نصائح لتركيب «الجبسوم بورد» تشمل تحديد الرسومات والأبعاد ثم رفع المقاسات من قبل الفني، وتوريد الخامات المختلفة، ثم اختيار نوع الجبس المناسب لكل مكان.

وأكّد مهندس الديكور ضرورة اختيار خامات جيدة لتنفيذ «الجبسوم بورد»، على أن يتمّ تنفيذ «الاستايل» على مسافة 60 سم من السقف، لكي يكون «الجبسوم بورد» ثابت.

ويتمّ استخدام «الجبس الأبيض» في الأسقف الخاصة بالصالة والغرف والطرقة، على أن يتم استخدام الجبس الأخضر في مناطق الرطوبة فهو مقاوم للرطوبة، أما الجبس الأحمر مقاوم للحريق، ويتم استخدامه أيضًا عند تنفيذ مكتبة بالشقة لأنَّه يتسم بالمتانة.

مميزات تركيب «الجبسوم بورد»

يُذكر أنَّ «الجبسوم بورد»يتميز بأنه خفيف الوزن ومنخفض التكلفة المالية مقارنة بالأنواع الأخرى، ولا يترك شوائب مثل الجبس العادي، كما أنَّه يتسم بسهولة الفك والتركيب وسرعة التنفيذ، ومن السهل عمل فتحات به لتركيب «الاسبوتات» والتكييف.