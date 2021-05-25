بشرى لأصحاب السيارات.. الحكومة تلغي 100 جنيه رسوم الراديو في الترخيص

من بين 8 مشروعات قوانين، أبلغت الحكومة مجلس النواب بسحبها، تضمنت قائمة مشروعات القوانين التي سحبها مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

رسوم الإذاعة

ويعني هذا إلغاء المقترح، ولو مؤقتا، الذي وافقت عليها وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتضمن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية، بأن يدفع مالك السيارة 100 جنيه رسوما سنوية يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، كتجديد الترخيص.

نص التعديل المسحوب

وكان مشروع القانون ينص على الآتي: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله».

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي تم سحبه أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشا فهي لا تتماشى مع مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

ولقيت التعديلات اعتراضات عدد من النواب حينها، خاصة وأنّه كان مطروحا منذ عام 2016، وركزت الاعتراضات على عدم اثقال المواطن بأعباء مالية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها.