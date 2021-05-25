«ابن الخالة» وراء تفحم طفلة في أسوان: حاول اغتصابها وعندما فشل أحرقها

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، عن تفاصيل مقتل طفلة حرقا في شقة بمنطقة كوم أمبو في محافظة أسوان.

وتبين لرجال الأمن العام، أن ابن خالة المجني عليها ارتكب الواقعة بعد فشله في اغتصابها، حيث استغل تواجدها بمفردها واقتحم الغرفة وحاول اغتصابها، لكنها قاومته فضربها بشومة ثم وضع كمية من الملابس فوقها وأحرقها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز كوم أمبو بتاريخ 21 مايو الجاري، بنشوب حريق بغرفة نوم بشقة كائنة بالطابق الثالث بعقار بدائرة المركز مُستأجرة ربة منزل، 37 سنة، أرملة، وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية وما نتج عنه من وفاة كريمة مستأجرتها (14 سنة) وتفحم جثتها، وحدوث تلفيات بمحتويات الغرفة، وما قررته والدة المتوفاة بحدوث الواقعة حال توجهها لزيارة شقيقتها بذات القرية.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالة المجني عليها، ماسح أحذية، 21 سنة مقيم بذات القرية.

باستهدافه بمأمورية برئاسه قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، اعترف بقيامه بالتوجه للشقة سكن المجني عليها مستغلاً تواجدها بمفردها محاولاً التعدي عليها اإلا أنها قاومته وأحدثت به إصابات، فقام بالتعدي عليها بعصا كانت متواجدة بحجرة نومها فأُغشي عليها، فجمع كمية من الملابس ووضعها حولها وأضرم النيران بها، وانتظر حتى تأكد من إمساك النيران بها وبالحجرة ولاذ بالهرب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.