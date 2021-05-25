إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث إنقلاب سيارة «ميكروباص»، بالطريق الدائري أمام مركز ببا قرب صوامع سدس جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الدائري أمام مركز ببا قرب صوامع سدس جنوب محافظة بني سويف، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه ورفع أثاره.

ودفع مرفق الإسعاف ب4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث جرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وتبين أن المصابين هم: «ثابت عبد النبى ثابت، 29 سنة، سائق، مقيم مركز ببا، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج، وهاني سعيد السيد، موظف،20 سنة، مصاب كسر بالفك السفلي، قياتى محمد مخيمر، 42 سنة، ببا، لا يعمل، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، وياسر محمد النقيب، محامي، مقيم مركز الفشن، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسن صابر صالح، 24 سنة، محامي، مقيم مركز الفشن، مصاب إشتباه كسر بالساق اليسرى».

كما ضمت قائمة المصابين «محمود عيد عبد العزيز، 30 سنة، موظف، مقيم مركز الفشن، الفشن، مصاب باشتباه كسر بالقدم، وجهيان محمد طه، مقيم مركز الفشن، 42 سنة، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالقدم الأيمن، ومحمد فتحى ابراهيم، مقيم مركز الفشن، 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبد الناصر عبد الوهاب، 39 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب إشتباه ما بعد الإرتجاج».

يذكر أن محافظة بني سويف، شهدت حادثا مروعا، تسبب في مصرع 3 اشخاص وإصابة 7 اشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع آخرى ملاكي وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستسفييّ الفيوم العام وسمسطا المركزي.