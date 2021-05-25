100 % نسبة الدخول على منصة الاختبار الإلكتروني التجريبي للثانوية العامة

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بالمحافظة، أدوا اليوم الثلاثاء، الاختبار التجريبي الإلكتروني بالمدارس في جميع الإدارات التعليمية.

وقال وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم، إن نسبة الدخول على المنصة لآداء الامتحانات الالكترونية بلغت 100%، على مستوى كل الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وفي نفس السياق أوضح «عثمان»، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الشهادة الإعدادية، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 29490 طالبًا وطالبة، داخل 160 لجنة موزعة على 10 إدارات تعليمية.

وأضاف أنه جرى إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يجري تعقيمها وتطهيرها يوميًا قبل وبعد الامتحانات، ولن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

وأشار إلى أن الموجهين العموم لكافة المواد الدراسية قاموا بوضع أسئلة الامتحانات، من المنهج المقرر الخاص بالفصل الدراسي الثاني، بما يتناسب مع جميع مستويات الطلاب المختلفة، وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية تنفيذًا للتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن دمياط، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.