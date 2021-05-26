طبيب عن خطورة التطعيم بجرعات زائدة من لقاح كورونا: أعراض إنفلونزا

تعرضت شابة إيطالية، 23 عامًا، إلى خطأ طبي فادح، الأحد الماضي، حيث تلقت جرعة زائدة من لقاح «فايزر» و«بيونتيك» المطور ضد فيروس كورونا المستجد، وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية تلقت الفتاة ما يعادل 6 جرعات من اللقاح عن طريق الخطأ.

ووضعت الفتاة تحت الملاحظة الطبية في مستشفى في توسكانا الإيطالية، بعد أن حقنتها الممرضة بالقارورة كاملة عن طريق الخطأ، وفقًا لما نشرته شبكة سكاي نيوز.

بدران: مخاطر جرعة لقاح كورونا الزائدة تحت الدراسة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مخاطر تناول جرعة زائدة من لقاح كورونا غير معروفة حتى الآن، وما زالت تحت الدراسة والمراقبة، لذلك لا داعي للمخاطرة.

وأضاف «بدران» في حديثه مع «الوطن»، أنه يفترض وجود هامش أمان مرتفع جدًا مع كميات الجرعات المستخدمة في التجارب السريرية، مشيرًا إلى أنه تستخدم مجموعة متنوعة من الجرعات في التجارب البشرية المبكرة للتأكد من كمية الجرعات المناسبة.

أعراض التطعيم بجرعة زائدة من لقاح كورونا

وأشار، إلى أن الآثار الجانبية المسجلة من تناولوا جرعة أعلى من اللقاحات المطورة ضد كورونا خلال التجارب السريرية، كانت تشبه أعراض الإنفلونزا، مضيفًا أن احتمال التأثير السيئ كان لحسن الحظ منخفضًا للغاية.

وذكر استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الحل لتجنب تطعيم المواطنين بجرعات زائدة من لقاح كورونا، منح كل واحد منهم مدونة خاصة، وكارت خاص بالتطعيمات، ويسجل فيه بيانات التطعيم على ملف إليكتروني حسب الرقم القومى، فضلا عن تثقيف المقبلين على التطعيم بمعلومات وافية عن اللقاحات.

وأوضحت وكالة الانباء الإيطالية، أن تجربة التطعيم برجعة زائدة من لقاح فايزر، توقفت عند حد أقصى 4 جرعات محقونة معًا في نفس الوقت، ما يجعل تداعيات التطعيم بـ6 جرعات مرة واحدة غير معلومة حتى الآن.