«المصل واللقاح»: بعض الفئات لا يصلح لها التطعيم إلا باللقاح الصيني

أكدت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة المصل واللقاح، أن الدراسات التي أجريت في الفترة الأخيرة حول اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء كورونا المستجد، أثبتت أن بعض الفئات لا يصلح لها إلا التطعيم باللقاح الصيني دون غيره.

وأضافت «والي»، خلال لقائها الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أن في مقدمة هذه الفئات من يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة، لافتة إلى أن هناك فئات أخرى ممنوع عنها كل اللقاحات حتى الآن وفي مقدمتها السيدات الحوامل.

وأشارت رئيس مجلس إدارة المصل واللقاح، إلى أن أصحاب أمراض الكلى والضغط والسكر، ليس لديهم موانع من التطعيم بلقاحات كورونا أيا كان نوعها، بينما الذين يعانون من مرض السرطان، فيجب أولا أن يخضعوا لتحاليل معينة وبعدها يبدأ الأطباء بإعطاء التوصيات المناسبة لحالتهم حول هذا الشأن.

وأوضحت أن المواطن الذي يذهب لمراكز التطعيم لا يتم تطعيمه مباشرة ولكن أولا يجلس مع طبيب من الأطباء المتواجدين بالمراكز وبعد نقاش سريع حول حالته الصحية، على أثره يحدد الطبيب جاهزية المواطن لتلقي جرعة اللقاح الآن أم لا.

وأردفت أن الذين سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا يجوز لهم التطعيم كذلك، ولكن يفضل أن يمر فترة شهر أولا على موعد إصابتهم، وبعد ذلك يقدمون على التطعيم، مشيرة إلى أن المواطن إذا كان يعاني من دور برد، فيفضل أيضا أن ينتظر لمدة عشرة أيام قبل أن يتم تطعيمه، لافتة إلى أنه في تلك الحالة قد تكون أعراض البرد تلك اشتباها بالإصابة بكورونا، لذلك وجب الانتظار حتى يتم التأكد من أنه غير مصاب بكورونا.