حليمة: مصر حققت نجاحات غير مسبوقة في الاستثمار بإفريقيا

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة في الاستثمار في إفريقيا، خاصة المجال الأمني والعسكري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والصحة والتعليم، وحافظ على دورها الريادي في إفريقيا، ودورها في تنام وتعاظم.

وأضاف «حليمة»، في لقاء على الهواء بنشرة الأخبار على قناة «TeN» الفضائية، الثلاثاء، أن مصر حققت قفزات نوعية غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، حيث هناك مشروعات الطرق البريية والبحرية والنهرية، والربط الكهربائي، والمشروعات الكبرى في السكك الحديدية منها خط القاهرة - كيب تاون، والربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أنه تم ضخ استثمارات عديدة في القطاعات الإنتاجية، ما انعكس بشكل إيجابي وبناء على المنطقة الحرة الإفريقية التي عملت مصر على تفعيلها، ما يؤدي إلى دفعة قوية لعملية التنمية المستدامة في الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن برنامج الاتحاد الإفريقي 2063 يشمل ما يقرب من 18 قطاعا، كان لمصر دور كبير فيها، ولها إسهامات في كل منها، لافتا إلى مؤتمر باريس الذي انعقد مؤخرا لإعادة جدولة ديون الدول الإفريقية، وإسقاط بعضها، ومصر كان لها دور محوري في مكافحة جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يدفع لإحداث تغيير جذري في الدول الإفريقية، وإنتاج اللقاحات، وتوزيعها بشكل عادل ومتوازن.

ولفت إلى أن مصر لها جانب محوري ومتنام ومتعاظم في الجانب التعليمي، والمنح التعليميية التي تقدم لأبناء الدول الإفريقية، وهذا يجعل من مصر ذات ثقل في محيطها الإفريقي، أو الاتحاد الأوروبي، أو علاقتها بالدول الكبرى مثل الصين وفرنسا، وغيرها من الدول.

وتحتفل مصر ودول القارة الإفريقية، اليوم، بيوم إفريقيا، والذي يواكب ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية يوم 25 مايو عام 1963.