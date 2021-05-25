ضبط ربع طن تمور فاسدة في حملة مكبرة بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، من ضبط ربع طن تمور فاسدة، اليوم الثلاثاء، عقب حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، وعدم عرض سلع فاسدة، حفاظاً على صحة المواطنين.

حملة مكبرة في وسط الإسكندرية

وقامت إدارة تموين وسط الإسكندرية، برئاسة أحمد سويدان، مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان، رئيس الرقابة، بشن حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط كمية 250 كيلوجرام تمور فاسدة في سوق الحضرة، معروضة للبيع وعليها آثار الفساد والتلف ظاهرياً، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام للتحقيق واستكمال الإجراءات.

400 محضر خلال حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية

وكثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من حملاتها الرقابية والتفتيشية، من خلال جميع إداراتها، من أجل ضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير ما يقرب من 400 محضر، تتضمن مخالفات تموينية متنوعة.

استمرار الحملات التموينية بعد شهر رمضان

وشكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، تتبعها غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة الموقف التمويني والأنشطة التموينية المختلفة، ولمراقبة الأسواق، خلال رمضان الماضي، حيث تم تكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة والأسواق صباحية ومسائية، واستمر العلم بهذه الغرف بعد انتهاء شهر رمضان.