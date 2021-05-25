تأجيل محاكمة صيدلانية قتلت ابنتها بقرص مخدر في النزهة لـ 28 يونيه

قررت اليوم، محكمة جنايات القاهرة بدائرة 22 النزهة، برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي، وعضوية ناجي الحايس ومجدي بيومي وتامر البرديسي، تأجيل محاكمة المتهمة «ي. م» صيدلانية، بقتل طفلتها «كاميليا محمود» عمدًا مع سبق الإصرار لجلسة 28 يونيه المقبل.

جنايات القاهرة

وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمة وفقًا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبسها احتياطيًا على ذمة القضية.

وكانت النيابة قد كشفت أن المتهمة قامت بقتل نجلتها المجني عليها «كاميليا محمود»، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وأعدت لذلك «جوهر» يتسبب عنها الموت عاجلًا وما إن ظفرت بها حتى قدمت لها مادة «البنزوديازبين» المخدرة قاصدة من ذلك قتلها، وما إن احتست الطفلة تلك المادة حتى حدثت إصابتها ونتج عنه مضاعفات وإحداث تثبيط بالمراكز الحيوية بالمخ مما أدى للوفاة.

اعترافات المتهمة بقتل طفلتها كاميليا محمود

واعترفت المتهمة والتي تعمل صيدلانية، بارتكاب جريمتها أثناء تحقيقات النيابة، وأمام لجنة الفحص.

وأثبت تقرير مستشفى الطب النفسي بالعباسية، أن المتهمة لا تعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي وقت الفحص ووقت ارتكاب الجريمة.

في سياق متصل، أقدمت طفلة 13 عامًا، على قتل والدها حرقًا وهو حي داخل غرفة نومه بمنطقة صفط اللبن التي تقع تحت دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بعد قيامه بالتعدى عليها جسديا وجنسيا مساء أمس حيث أمرت النيابة بتشريح جثمان الأب المتوفى وبدأت التحقيق مع الطفلة.

كما ذهبت النيابة العامة لمسرح الجريمة لرفع البصمات برفقة فريق من الأدلة الجنائية، واثارت الواقعة تعاطف كبير مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الطفلة وسط مطالبات من المجلس القومي للأمومة والطفلة بمساندتها ودعمها نفسيا لحين انتهاء التحقيقات معها وانتظار قرار النيابة العامة بشأن الواقعة.