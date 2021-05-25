جنود إثيوبيون يطلبون اللجوء للسودان خوفا من الاضطهاد العرقي

كشف جنود إثيوبيون سابقون في قوة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام «يوناميد»، عن أنهم طلبوا اللجوء إلى السودان خشية تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى بلادهم، بسبب انتمائهم إلى إقليم تيجراي المناوئ، الذي شنت الحكومة الإثيوبية حربا ضده وتعرضت لاتهامات بارتكاب انتهاكات وفظائع إنسانية به.

وفي مخيم أم الرقروق بولاية القضارف في شرق السودان، حيث يقيم الجنود الإثيوبيون الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، قال قائد المجموعة التي طلبت اللجوء، هلكا حقوص «47 عاما» إنه قرر عدم العودة الى إثيوبيا بسبب «الاضطهاد والتطهير العرقي الحاصل داخل إقليم تيجراي» متهما الحكومة الإثيوبية بالمسؤولية عن هذه الممارسات، بحسب تقرير لشبكة سكاي نيوز عربية.

وأكد أرقاوي محاري، الضابط ذو الأربعين عاما، أنه لا يعرف مكان أمه وأبيه اللذين فرا من منزلهما في إقليم تيجراي بعد اندلاع النزاع، مضيفًا: «كل الأسر داخل تيجراي شُردت ونزحت ولا أعرف مكان والدي ووالدتي».

وكان إقليم تيجراي، الواقع شمال إثيوبيا، قد شهد مواجهات اندلعت بداية نوفمبر 2020 بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي، وشهدت العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين.

الأسبوع الماضي، ندد مدير منظمة الصحة العالمية بما وصفه بالوضع «المروع في تيجراي، حيث يموت كثيرون بسبب الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب».

وأعلنت الأمم المتحدة في التاسع من مايو أن نحو 120 جنديا من الوحدة الإثيوبية في بعثة يوناميد، التي كانت تضم قرابة 830 جنديا، طلبوا اللجوء إلى السودان رافضين العودة إلى إثيوبيا بعد انتهاء مهمة البعثة في ديسمبر الماضي.

وفي مخيم أم قرقور كذلك، قالت فرويني وهي جندية تبلغ من العمر 29 عاما لفرانس برس: «نحن من قبيلة التيجراي لذلك كانوا يضطهدوننا ويقولون لنا أنتم عملاء لجيش التيجراي وإذا رجعت إلي إثيوبيا سوف يقتلونني أو يعذبونني لذلك اخترت طلب اللجوء في السودان».

وانتشرت يوناميد منذ عام 2007 في دارفور، وضمت قرابة 8 آلاف فرد بدأت في سحبهم في ديسمبر بعد انتهاء مهمتها.

وأدى هجوم القوات الحكومية الإثيوبية على إقليم تيجراي في نوفمبر إلى لجوء نحو 60 ألف شخص إلى السودان.

مخيم أم قرقور هو أقدم مخيم في شرق السودان ويستضيف لاجئين أريتريين منذ أكثر من خمسين عاما منذ إنشائه في عام 1970.

ويقيم الجنود السابقون في 3 مجمعات سكنية مبنية من الطوب كانت تستخدم من قبل كمبان إدارية، في حين يقطن اللاجئون الإريتريون في بيوت بنيت من الطين والحشائش الجافة.