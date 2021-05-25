صاحب فكرة الجراج الذكي: يعتمد على طريقتين ويساهم في حل أزمة التكدس

الجراج الذكي، إحدى الأفكار الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية في مصر، كأحد حلول أزمة التكدس المروري، وحل مشكلة صعوبة إيجاد أماكن لركن السيارات.

وفي هذا الصدد قال محمود فراج، المسؤول عن فكرة أول جراج ذكي في مصر، خلال حديثه لـ «الوطن» إن الفكرة تعتمد على أحد الأمرين، الأول بواسطة «روبوت» يعمل على سير عملية ركن السيارة بشكل إلكتروني حسب الدون ورقم الحارة الخاصة بالركن فيها، والثاني من خلال استخدام «البلتة» والتي تعمل على ركن السيارة من خلال حركة السيرة المخصصة لها.

وأشار «فراج» خلال حديثه، إلى أن فكرة الجراج الذكي، تساعد في حل أزمة التكدس المروري، خاصة بعد عمليات الإنشاء والتوسع في شبكة الطرق في مصر، ونوه إلى أن حل أزمة المرور تتمثل في أمرين، الأول من خلال عملية «شفط» السيارات من الشوارع في جراجات متعددة الطوابق؛ والثاني من خلال شبكة المواصلات العامة.

وأوضح أن الشوارع داخل مصر تعد أكبر وأوسع من الشوارع في كثير من الدول الأوروبية، منوهًا إلى أن العملية ترجع إلى حالة التنظيم في المواقف العامة في الشوارع، وإيجاد العديد من المساحات لركن السيارات وحل أزمة التكدس المروري.

جدير بالذكر، أن شركة الجراجات الذكية قررت في سبتمبر 2019، إغلاق الجراج الذكي في روكسي، مؤقتًا، للانتهاء من بعض التطويرات بعد اكتشافها ضرورة إجراء هيكلة داخلية في الأنظمة المتحكمة في آليات التشغيل، بهدف التسريع بدخول وخروج السيارات.

ويتكون جراج روكسي الذكي من 4 طوابق تحت سطح الأرض، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لحوالي 1700 سيارة (850 للمرحلة الأولى من المشروع و850 للثانية)، كما أن الجراج مدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.