شوقي: طريقة تصحيح جديدة في جولة الامتحانات التجريبية الأخيرة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الجولة التجريبية الأخيرة من امتحانات الثانوية العامة، المقرر انعقادها في يونيو المقبل، هدفها أن يعرف كل طالب أين هي لجنته، ويحصلون على أرقام الجلوس، وسيجربون طريقة تصحيح إضافية، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل في منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الثلاثاء، أن الهدف من الامتحانات التجريبية هو أن يعرف الطلاب طبيعة الأسئلة ويتدربوا عليها، والطلاب يعرفون ذلك جيدا، ويستجيبون له، ولكنهم يتحدثون أن الوقت ليس مناسبا لعدد الأسئلة، وهذا الأمر نؤكد أنه لن يحدث في الامتحان النهائي.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن هذا الامتحان ليس موضوعا بالمواصفات الخاصة بالامتحان النهائي، والامتحان النهائي سوف يتم احتساب مستوى صعوبته، والوقت المطلوب له، ولكن الامتحان التجريبي مجرد امتحان استرشادي، وتم اختصار الوقت لكي لا يمكث الطلاب وقتا طويلا في المدارس في ظل جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الأهالي يتخيلون أن هذا ما سيحدث في الامتحان النهائي، وهذا يقلقهم كثيرا، ولن يحدث، وعدد الأسئلة «الهدف منه مش تقفيل الامتحان»، ولكن الأمر مجرد استرشادي فقط.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على جروب أولياء الأمور على تطبيق «واتس أب»، ردًا على سؤال إحدى أولياء الأمور، حول عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك، قائلا: «هنعلن كل التفاصيل خلال أسبوع»، مشيرًا إلى أن الامتحان التكميلي فقط هو الذي مدته ساعة، أما الامتحانات الشهرية نجدها في الجداول المعلنة سابقا، وتتراوح بين ساعة ونصف وساعتين.