المسلماني: هناك تفكك في إسرائيل ويجب العودة لطاولة المفاوضات مرة أخرى

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني، أهمية العودة لطاولة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مرة أخرى من أجل حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن عدم العودة لمائدة المفاوضات يعني استمرار عدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الفلسطينيين لديهم مشكلات، والإسرائيليين لديهم مشكلات، منوهًا بإمكانية مغادرة نتنياهو للسلطة في الأراضي المحتلة وأن الأراضي المحتلة قد تشهد حقبة ما بعد نتنياهو.

ولفت المسلماني إلى وجود تفكك اجتماعي داخل إسرائيل في الوقت الذي ظنت فيه إسرائيل أن مجتمعها متماسك إلى الأبد وضرب مثلًا لذلك بخروج عرب 48 على إسرائيل ووجود صراع عرقي في إسرائيل بين الأشكيناز والسفرديم، متوقعًا ظهور هذه الاختلافات وتفجرها بعد حقبة نتنياهو.

وأشاد المسلماني بموقف بعض النواب في الكونجرس الأمريكي خاصة نواب اليسار التقدمي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تخسر حلفاء لها بانضمام مزيد من نواب اليسار للكونجرس الأمريكي، مشددًا على ضرورة أن تلجأ إسرائيل لمائدة المفاوضات مرة أخرى بسبب التغيرات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن وجود الديموقراطيين في السلطة يضمن فرصة أعلى للتسوية السلمية.

وأشار إلى أن وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يمثل فرصة للوصول لحل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التغير في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية فُرض عليها بعد الحرب على غزة ولم يكن على جدول أعمال الإدارة الأمريكية.