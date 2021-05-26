7500 زيارة منزلية بالمنيا لتوعية 16600 سيدة و200 رجل بلقاح كورونا

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، حملة طرق الأبواب «إحنا معاكي»، لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بقرى: أبوزيد، سيسكو، الرحمانية، العمارية الشرقية، بمركز ديرمواس، وقرى: عطف حيدر، السلحدار، الجهاد، منشأة عبدالله، بمركز العدوة.

استهدفت الحملة فى يومها الأول 16600 سيدة و200 رجل من خلال 7500 زيارة أجراها أعضاء الفرع مع الرائدات الريفيات، بمشاركة سفيرات المحبة والسلام من الواعظات والمدرسات ومجموعة من الشباب المتطوع، لمساعدة السيدات وتعريفهن بطريقة تسجيل البيانات للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، وكذلك التعريف بالخط المختصر 15115 للتسجيل، أو من خلال فرع المجلس.

وكان فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، نظم تدريبا لـ 50 رائدة ريفية، ولأعضاء الفرع والواعظات تمهيدا لحملة طرق الأبواب «إحنا معاكي» بمركزي العدوة وديرمواس، بهدف شرح أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا من النواحي الصحية، والتعريف بالتسجيل الإلكتروني وكيفية الدخول إلى الصفحة التي خصصتها وزارة الصحة، والتسجيل الدقيق للبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية، وكيفية تتبع التسجيل لحين تحديد موعد تلقي اللقاح، بالإضافة إلى مساعدة السيدات الراغبات في التسجيل وربطهن بقاعدة بيانات شاملة، تمهيدا لتسجيلهن على الموقع للحصول على اللقاح ومتابعتهن.

أقيمت التدريبات برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة الفرع، وبحضور جيهان جميل المقرر المناوب، وشنطورى إمام عضو الفرع، وإسلام فرغلي مسئول مكتب الشكاوى.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهوده المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا، لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.