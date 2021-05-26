تعرف على ارتفاع المبنى المسموح به وفقا لتراخيص البناء الجديدة

مع بداية التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة، والذي يمتد لشهرين، يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في البناء، عن ارتفاع المبنى وعدد الأدوار المسموح بها، وفقا لتراخيص البناء الجديدة.

ووفقا للنسخة النهائية من اشتراطات البناء الجديدة، يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.

ويمتد التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة، لمدة شهرين، وفقا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أما التطبيق الرسمى في باقي المدن المصرية فيبدأ 1 من يوليو المقبل، على أن يتم استكمال أعمال البناء، للرخص السارية التي تم وقفها وفحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2020.

وتتمثل تراخيص البناء الجديدة، في أنّ ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

كما يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص، إضافة إلى توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

واشتراطات البناء الجديدة، تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة وضعتها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، وهي لا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة، حظر البناء في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، إلى جانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.