14 إصابة جديدة بكورونا في أسوان بينهم سوداني وفلبيني

أثبتت المسحات التي تجرى بمعامل مستشفى الصدرية مديرية الصحة في أسوان، إصابة 14 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم شخص سوداني مصاب داخل المنزل وآخر فلبيني محجوز بأحد المستشفيات الخاصة، وباقي الإصابات من مراكز محافظة أسوان.

حالة المصابين بكورونا في «عزل الصداقة»

وعن حالة المصابين داخل المستشفى، لازالت الأطقم الطبية تباشر علاجهم داخل المستشفى سواء فى القسم الداخلي أو العناية المركزة، ووصلت أعدادهم إلى 61 مصابًا بفيروس كورونا المستجد غالبيتهم من أبناء محافظة أسوان بمراكزها، فضلًا عن مصابين من 5 محافظات أخرى «القاهرة، الإسكندرية، قنا، الأقصر، أسوان»، ويتلقون العلاج اللازم.

"زايد" تشكل لجنة لمتابعة «عزل الصداقة»

وفي وقت سابق، أصدَرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة لمتابعة الأمر، كما زارت الوزيرة محافظة أسوان وكانت مستشفى الصداقة ضمن برنامجها لتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التي ستشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الأيام القليلة الماضية.

84 سريرا و48 سرير عناية مركزة

يذكر أنَّ مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة، وتمّ تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويضم المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 84 سريرًا، و48 من أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض، وعمال متخصصين للتعامل مع هذه الحالات.