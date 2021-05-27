حظك اليوم الخميس 27-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعالم الفلك، ويختلف كل برج عن غيره من الأبراج في الشخصية والسمات، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعمك، اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تنافر فينوس مع القمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك وتبحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تضاعف تركيزك ولا تتسرع في أقوالك أو في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، يجب أن تنتبه لأن صراحتك واندفاعك يعرضانك لمواجهات، حاول أن تتجنبها.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنافر فينوس والقمر في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك، نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال وينفعك ذلك في التأمل والتفكير، ومن المهم ألا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل الأمريكي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزلك الحادي عشر يدعمان أعمالك وعلاقاتك، تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك أن تعمل بدقة وتجنب الجدال الذي قد يؤدي لصدام مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان، وقد تشعر بالتشوش عاطفيا أو إرباك مع البعض.. حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الفلك يدعمك ويمدك بالعاطفة المشتعلة وتتفجّر حيوية ونشاطا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان المطرب اللبناني ملحم زين، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تنافر فينوس والقمر بمنزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا أمورك المالية والمهنية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

حاول أن تضاعف تركيزك وأن تحافظ على اللباقة في معاملاتك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تظهر براعة في إدارة المواقف وتعرف كيف تفرض نفوذك بنعومة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية وقد يعدك الفلك بأوقات سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك بتنظيم جهودك والعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالقلق والعصبية، ويجب أن تُحكّم عقلك لتهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات جديدة ويمنحك الفرصة لإثبات وجودك وتغيير بعض الأفكار.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تشعر بأهميتك لدى الجنس الآخر ويملي عليك ذلك أن تتصرف برقي.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك بالدقة في عملك وتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة، لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 13 مارس.