قبل افتتاحه بساعات.. تعرف على استعدادات معرض «نكست موف» العقاري 2021

وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، تنطلق اليوم فاعليات معرض «نكست موف» العقاري 2021، وتكشف «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز استعدادات المعرض العقاري وهي كالتالي:

1- ينطلق المعرض اليوم في نسخته الرابعة، ليكشف عن باقة جديدة من أحدث المشروعات العقارية، التي يقدمها مجموعة من أفضل المطورين العقاريين في مصر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

2- تستمر فعاليات المعرض على مدار 3 أيام؛ إذ يقدم أحدث المشروعات العقارية المرتقبة التي تلبي متطلبات العملاء والمستثمرين بالسوق العقاري المصري.

3- تضم قائمة الشركات العقارية المشاركة في المعرض هذا العام عددا كبيرا من الشركات الكبرى، التي ستعلن عن العديد من المشروعات خلال المعرض العقاري.

4 - قال فارس خليل، مدير المعرض، إن النسخة الرابعة من المعرض تنطلق في ظل الالتزام الكامل لجميع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي، وسط مشاركة ضخمة من أفضل المطورين في مصر لتقديم أحدث المشروعات العقارية المتنوعة التي تلبي مختلف متطلبات المستهلكين وتناسب إحتياجاتهم.

5 - تقدم منصة المعرض هذا العام عروضا حصرية وفريدة وخطط مرنة للدفع لجميع زوار المعرض.

فارس خليل: العقار المصري يشهد انتعاشة قوية بفضل المبادرات الرئاسية

6 - يأتي المعرض وسط إنتعاشة قوية يشهدها السوق العقاري المصري نظرا لحزمة المبادرات الرئاسية، والقوانين والتسهيلات التي قدمتها الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تساهم بقوة في تعزيز هذا القطاع، وسط تحديات جمة تشهدها مختلف القطاعات في العالم، بسبب جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

خليل: التزام صارم بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

7- يقدم معرض نكست موف 2021 في نسخته الرابعة عروضا حصرية تجمع لأول مرة بين العملاء الباحثين عن عقار للسكن أو الاستثمار والمطورين العقاريين، كما يطرح المعرض خططا متنوعة للدفع وخصومات وعروضا حصرية للمشترين لأول مرة، بالإضافة إلى وحدات عقارية ذات تكلفة مناسبة تلبي مختلف المتطلبات والميزانيات وتطرح أعلى عائد للاستثمار العقاري.