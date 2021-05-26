بعد 8 سنوات من الهجوم الإرهابي.. أوبرا المنصورة تبدأ العودة للحياة

تفقد الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، مبنى مسرح المنصورة القومي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد 8 سنوات من تعرضه للتخريب والدمار، جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية أواخر عام 2013، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الأوبرا للمكان منذ 8 سنوات، لتفقد أعمال الترميم به، والتى كانت متوقفة خلال السنوات الماضية، إيذاناً ببدء عودة الحياة مجدداً لمسرح المنصورة القومي.

رافق رئيس دارة الأوبرا خلال زيارته للمسرح القومي بالمنصورة، كل من المهندس علاء يوسف، رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية بدار الأوبرا، وحمادة السعيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأوبرا، وكان في استقبالهم الدكتورة النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، والمهندس مهند فودة، مؤسس مبادرة «أنقذوا آثار المنصورة»، وعدد من المهتمين بالتراث والثقافة، ومسئولي الشركة القائمة على أعمال ترميم المسرح.

وأكد الدكتور مجدي صابر على استمرار استكمال أعمال الترميم للمبنى، حيث سبق أن تم الاتفاق مع استشاري والشركة المسئولة عن الأعمال التي ستتم، مع الوعد بالانتهاء من الأعمال خلال عامين، ليكون المبنى جاهزاً للعمل، مع المحافظة على الشكل التراثي للمسرح، مشيراً إلى أن أسباب توقف أعمال الترميم منذ 5 سنوات، كانت ترجع إلى بعض المعوقات الهندسية، للحفاظ على المبنى الأصلي، وسط مخاوف من سقوطه، وتم عمل مقترحات هندسية جديدة حفاظاً عليه.

وأضاف رئس دار الأوبرا، في تصريحات صحفية، أن دار الأوبرا اشترطت على الشركة القائمة بالترميم الحفاظ على الهوية التراثية والأثرية التي يتمتع بها المبنى، مع إضفاء طابع حديث عليها، حيث أن زيارة اليوم الهدف منها هو الاطلاع على ماتم من أعمال ترميم، مؤكداً أن المنحة العُمانية الخاصة بترميم المبنى مازالت موجودة.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء يوسف، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بدار الأوبرا، أن أعمال المرحلة الأولى من ترميم المسرح القومي بالمنصورة تستغرق 9 أشهر.

وأوضح حمادة السعيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأوبرا، أن مشروع ترميم مسرح المنصورة القومي وتحويله إلى دار أوبرا، يُعد مشروعاً استراتيجياً ورسالة واضحة للعالم، تؤكد أن يد الارهاب لن تنال من ثقافتنا وتراثنا، مشيراً إلى أنه تم الحرص على ترميم المبنى بالمواصفات الأثرية التي تعكس الهوية المصرية، وتمتلك دار الأوبرا المصرية من الخبرات التي تتيح لها ترميم المكان وتحويله إلى تحفة تراثية وثقافية مميزة.

وقالت الدكتورة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن العمل يجري على قدم وساق في مبنى مسرح المنصورة القومي، حتى يتم الانتهاء منه وافتتاحه كدار للأوبرا بالمنصورة، وهو حلم نسعى جميعاً لتحقيقه على أرض المنصورة، وهو إهداء لشعب الدقهلية العريق، صاحب الانتصارات التاريخية، ورسالة بأن الإرهاب لن ينال من ثقافتنا.

كما وجهت رسالة إلى أبناء محافظة الدقهلية جاء فيها: «أقدم التهنئة للذين حملونى منذ الأيام الأولى لدخول المجلس مسئولية المساعدة في إنقاذ أوبرا المنصورة، والعمل على ترميمها في أسرع وقت، ومن وقتها وأنا أتابع الموضوع لحظة بلحظة، حتى تم فعلياً البدء في الترميم منذ أسبوعين تقريباً، تحت إشراف هندسي متخصص، وأتمنى أن نحضر قريباً أول عروض الأوبرا، لتعود المنصورة كما كانت مركز إشعاع ثقافي وحضاري».

يذكر أن أوبرا المنصورة كان من ملحقات قصر «أمينة هانم»، زوجة الخديوي توفيق، وتم تشييد المبنى عام 1870، ثم قام المهندس الإيطالي ماريللي عام 1902 بتصميمه وإعادة بنائه، ويحتوي على ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة، وحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدية، بالإضافة إلى مسرح يتسع لـ650 مقعداً، وفي عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي، يوم 7 مايو، حتى تهدمت أجزاء منه خلال التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية نهاية عام 2013.