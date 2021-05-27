صرف 100 جهاز تعويضي لذوي الإعاقة في سوهاج بالمجان

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن صرف 100 جهاز تعويضي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوهاج بالمجان، بالتعاون مع مجلس الوزراء ومصنع الأجهزة التعويضية التابع للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وجمعية «نور الإيمان»، لتنمية المجتمع بسوهاج.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الأجهزة التعويضية، اليوم، واطمأن المحافظ خلال اللقاء على مدى ملائمة الأجهزة ودقة المقاسات، وعدم وجود أية معوقات في عمل تلك الأجهزة، مؤكدا أهمية التأهيل البدني والنفسي، مشيرا إلى استمرار المحافظة في تنفيذ القوافل الطبية لتركيب الأجهزة التعويضية، وحرصها الدائم على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وتوفير كافة سبل الإتاحة لهم والعمل على دمجهم بالشكل الصحيح بالمجتمع .

من جانبها، قدمت كريمة العسكري رئيس مجلس إدارة جمعية نور الإيمان الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها من خلال القوافل الطبية، والسفر إلى القاهرة .

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة .

يذكر أن محافظة سوهاج، تولي اهتماما كبيرا بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واتخذت المحافظة عدة خطوات للمساعدة في ممارسة حياتهم الطبيعية، وتم تخصيص أماكن انتظار خاصة بسياراتهم في عدة أماكن بالمحافظة، كم تمت مراجعة المصالح الحكومية لتسهيل عملية دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة.