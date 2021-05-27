شرطة عمان تكشف تفاصيل أحداث الـ24 ساعة الماضية: استوقفنا المتورطين

نشرت شرطة عمان السلطانية، اليوم الخميس، أول بيان عن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام السابقة، مؤكدة أنها احتجزت عددا من الأشخاص، بسبب تورطهم في قطع الطرق، والاستيلاء على مركبات النقل، والاعتداء على المارة والشروع في تخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وقالت الشرطة العمانية في تغريدة على حسابها عبر «تويتر»: «إن شرطة عمان السلطانية تستوقف عددا من الأشخاص لتورطهم في قطع الطرق، والاستيلاء على مركبات النقل، والاعتداء على المارة، والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ومنها: المحلات التجارية والشروع في السطو عليها وإضرام النار بها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

شرطة عمان السلطانية تستوقف عددًا من الأشخاص لتورطهم في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية والشروع في السطو عليها وإضرام النار بها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/452ciFXSNB — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 27, 2021

وكانت الوكالة الرسمية في سلطنة عمان نشرت في تغريدة على «تويتر»: «أن عدد من الشباب تجمعوا للمطالبة بالتوظيف لكن قام البعض بالاعتداء على رجال الشرطة والمارة والممتلكات العامة والخاصة».

أعرب الكثير من المواطنين عن رفضهم واستيائهم من التصرفات التي قام بها عددٌ من الأشخاص ضمن تجمعات أقامتها اليوم أعداد من الشباب في مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة لمعالجة أوضاعهم في ملف التوظيف مثل التعدي على رجال الشرطة والمارة وسالكي الطرق وقطع الطرقات العامة والفرعية. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 26, 2021

وأضافت الوكالة: «الكثير من المواطنين عبّروا عن رفضهم واستيائهم من تصرفات قام بها عدد من الأشخاص ضمن تجمعات أقامتها اليوم أعداد من الشباب في مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة لمعالجة أوضاعهم في ملف التوظيف، مثل: التعدي على رجال الشرطة والمارة وسالكي الطرق، وقطع الطرقات العامة والفرعية».

وتابعت الوكالة الرسمية: «أن الضالعين في أعمال الشغب قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يعد مخالفة للنظام الأساس للدولة، وخروجا عن حالة الالتزام التي سادت خلال الأيام الماضية».

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، قراراً بتوظيف ألفين عماني في الوظائف الحكومية.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السعودية: أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفيًا، يوم الأربعاء، بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان وذكرت الوكالة أن الملك سلمان عبّر خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق بالتقدم والازدهار».