طبيب يكشف أعراض الفطر الأسود وطرق علاجه

انتشرت فى الأيام الأخيرة عمليات البحث عن الفطر الأسود بعد ظهوره فى عدد من محافظات الجمهورية، وتنشر «الوطن» بعض الإجابات الهامة حول المرض، من الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان.

ماهو مرض الفطر الأسود

قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في أسوان، إن الفطر الأسود هو مرض فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور مستوى الجهاز المناعي، ولكنه نادر الحدوث ويصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد يمتد إلى الرئتين أو الجهاز الهضمي أو حتى الأوعية الدموية، كما يمكن أن يحدث أيضا على الجلد عند حدوث جرح أو حرق أو أي إصابات أخرى للجلد.

الفطريات المسببة لمرض الفطر الأسود

قال «أبو المجد»، إن الفطريات المسببة للمرض والمسئولة عن حدوثه هي بعض أنواع الفطريات التي تنتمي لعائلة العفنيات والتي تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب، وهذه الفطريات تسمى الفطريات المخاطية Mucormycetes

الأشخاص المعرضون للإصابة بالفطر الأسود

وتابع «أبو المجد»، للتعرف على الأشخاص المعرضين للإصابة بالفطر الأسود سنجدهم عديدين وهم:

· مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم ( Diabetic Keto Acidosis).

· مرضى السرطان في حالاته المتأخرة.

· مرضى الإيدز.

· المرضى الذين تلقوا نقل للأعضاء أو نقل للخلايا الجزعية.

· الهبوط الشديد في عدد كرات الدم البيضاء (Neutropenia).

· الاستخدام المفرط لفترات طويلة للكورتيزون.

· مدمنو المخدرات المحقونة.

· الحروق والجراحات والجروح.

· المبتسرون وحديثو الولادة من منقوصي الوزن.

هل يعتبر مرض الفطر الأسود معديا

قال مدير الطب الوقائي بأسوان، إن الفطر الأسود غير معدي ولا ينتقل المرض من إنسان لآخر أو بين الإنسان والحيوان.

ماهي أعراض الفطر الأسود

وقال «أبو المجد»، إن أعراض الفطر الأسود تكون دائماً على حسب مكان نمو الفطر، وتكون مثل «حمى- سعال – ألم في الصدر – ضيق في التنفس – تورم في جانب الوجه – صداع – احتقان في الجيوب الانفية – الالام بالبطن – قئ – غثيان – نزيف بالجهاز الهضمي – دم بالبراز – إسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى – جلطات – تلف الاعصاب – فقدان الوعي».

أماكن الإصابة بالفطر الأسود

وتابع أن أماكن الإصابة بالفطر الأسود، في داء الغشاء المخاطي الدماغي الأنفي: يصيب الجيوب الأنفية والدماغ، وداء الغشاء المخاطي الرئوي: يصيب الرئة، وداء الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي، وداء الفطر الجلدي.

طرق علاج الفطر الأسود

وقال «أبو المجد»، إذا لم تتم السيطرة على المرض ولم يتم بدء علاجه مبكرا، يمكن أن يسبب معدل وفاة من 20 إلى 50% للمصابين بأعراض شديدة حسب نوع الفطر المسبب للمرض والجزء المتأثر من الجسم، ويمكن علاج المرض بأدوية مضادة للفطريات مثل (amphotericin b) تحت الإشراف الطبي وتستمر فترة العلاج من 4-6 أسابيع وفي بعض الأحيان قد يتطلب علاجه إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميته أو المصابة كإزالة العينين أو الفك العلوي لوقف انتشار العدوى.