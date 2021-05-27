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انقلاب سيارة نقل محملة بالبازلت على الطريق الزراعي بقها

كتب:

حسن صالح
08:19 م | الخميس 27 مايو 2021
جانب من الحادث

جانب من الحادث

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبازلت، قرب مدينة قها، بمحافظة القليوبية، مما أدى إلى ارتباك الحركة جزئياً على الطريق السريع، قبل أن يتم رفع أثار الحادث.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع، عند مطلع كوبري قها العلوي، أسفر عن انقلاب سيارة نقل محملة بالبازلت، فتم على الفور الدفع بوحدات من المرور والحماية المدنية، لرفع أثار الحادث.

كما تلقت المهندسة أمل فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، اتصالاً يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي بنطاق مدينة قها، وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى موقع البلاغ، وتم رفع أثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت رئيس مدينة قها بسرعة انتقال فريق الأزمات بالوحدة المحلية، تحت إشراف سلوى أبو العينين، نائب رئيس المدينة، وبحضور قوة من قسم شرطه قها، وتم رفع أثار الحادث بواسطة معدات الحملة الميكانيكية، وتسيير حركه المرور، ولم يسفر الحادث عن وجود أي خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، شهد الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، بدائرة مركز طوخ، حادث تصادم سيارتين ملاكي، بمنطقة كوبري السكن بشبرا هارس، مما أسفر عن تهشم السيارتين، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابه وملابساته، وتقدير الخسائر والمتسبب في الحادث، لاستكمال الإجراءات القانونية.

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