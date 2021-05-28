تفاصيل خنق أب وطفليه بالقليوبية.. السبب مجهول والنيابة تصرح بالدفن

قررت نيابة مركز بنها، برئاسة عبدالله علي، مدير النيابة بإشراف المستشار على حسن المحام العام لنيابات شمال القليوبية، انتداب فريق من الطب الشرعى لتشريح جثث أسرة ساحل دجوى، المكونة من أب ونجليه، والذين عثر عليهم مقتولين بالخنق فى منزلهم وسط الزراعات، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثث، حيث جرت مراسم الدفن مساء أمس دون إقامة عزاء.

النيابة تستجوب زوجة القتيل وأسرتها

وقررت النيابة سؤال أسرة الأب وزوجته التي قررت النيابة إخلاء سبيلها، حول ملابسات الواقعة وفحص علاقات الأب والأسرة وخلافاتهم مع الجيران.

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى حول الوفاة وطريقة القتل والتصريح بالدفن عقب ذلك. واستعجلت تحريات مباحث مركز بنها حول الواقعة.

معاينة النيابة لموقع الجريمة بساحل دجوي

فيما عاين فريق من النيابة مكان الواقعة، حيث تبين أن منزل الضحايا عبارة عن منزل قديم مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب والبوص ولا توجد بجواره أي منازل أخرى سوى أكواخ وحظائر مواشى فقط.

أقوال شهود العيان

وبسؤال بعض شهود العيان وجيران المتوفى، أكدوا أنهم يوم الحادث استيقظوا صباحا على صراخ إحدى السيدات أثناء ذهابها للحقل، حيث شاهدت جثث الأب «حازم رمضان فهمى» 36 سنة، موظف، ونجليه «حسام» 10 سنوات، و«سما» 12 عاما، مخنوقين من الرقبة وجثثهم ملقاة أمام باب المنزل وسط الحقول، وعلى الفور تجمع الأهالى وتم استدعاء أجهزة الأمن وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بنها العام.

أضاف شهود العيان ان الاب كان على خلاف مع زوجته أم نجليه المتوفيان، وأن الزوجة تركت له منزل الزوجية في قرية طحلة المجاورة مؤخرا قبل الحادث بأيام وأنه جاء بأبنائه قبل الحادث بيوم واحد، وأشاروا إلى أن الأب المتوفى لم يكن له خلافات مع أى من أبناء القرية، وكان يقطن هو وأخوته بإحدى الشقق المستأجرة بقرية طحلة التابعة لمركز بنها، إلا أنه كان يأتى إلى القرية لزيارة والدته كل فترة.

معاينة الأجهزة الأمنية لموقع الجريمة

وكشفت معاينة أجهزة الأمن أن الجثث الثلاث للأب ونجليه مخنوقون بواسطة أفيز «بلاستيك» ولم يتم العثور على أى متعلقات معهم سوى حافظة نقود الأب وهاتفه المحمول، والذي تحفظت الأجهزة الأمنية لتفريغه ومعرفة آخر المكالمات التى أجراها سواء بالاستقبال أو الإرسال ومع من تحدث قبل الحادث مباشرة أو يوم الحادث.

وأكد مصدر أمنى، أن الحادث ليس بدافع السرقة بدليل العثور على جميع متعلقات الأب حتى دراجته النارية تم العثور عليها بجوار الجثث.

فحص علاقات المجني عليه

كما تقوم أجهزة الأمن بفحص علاقات الأب القتيل فى القرية سواء فى قريته طحلة أو فى قرية ساحل دجوى حيث يقع منزله محل الواقعة.

وتلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين فى منزل بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها.

انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الضحايا مخنوقون بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة.

وتبين أن الزوجة وأم الأطفال المجنى عليهما لم تكن موجودة بالمنزل، وتم ضبطها وسؤالها وإخلاء سبيلها.

كما تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.