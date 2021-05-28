القصير يستقبل مدير برنامج الغذاء العالمي في نهاية فترة عمله بالقاهرة

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والتي استمرت 7 سنوات.

القصير أشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي خلال تولي «هايلي» المسؤولية خلال الفترة السابقة في الأنشطة الزراعية المختلفة، وأشاد بخطة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر من 2018 - 2023 والتي كان من ضمن أهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والمقرر افتتاحه الشهر المقبل، ‏من ناحيته أكد منجتساب هايلي أنه سوف يعمل من خلال منصبه الجديد كمدير إقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بجنوب إفريقيا على نقل الخبرة المصرية ليس فقط في مجال الزراعة بل في كل مجالات المعرفة للأشقاء الأفارقة من خلال التنسيق لإقامة دورات تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة لدول القارة الإفريقية في مركز الأقصر التنسيقي. ‏

والجدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يتعاون مع وزارة الزراعة في العديد من المشروعات التنموية التي تخدم الشباب والمرأة في المناطق الاكثر احتياجا، حيث يساهم في التنمية الريفية في عدد من القرى بمحافظات الأقصر وأسوان وسوهاج وقنا وأسيوط من خلال تقديم حزمة من التوصيات الفنية لصغار المزارعين لمجابهة أثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارعين على تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وألاء الزهيري مسؤول ملف التعاون ببرنامج الغذاء العالمي.