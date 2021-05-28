«التعليم»: 5 طرق تمكن الطالب من حل الامتحان (فيديو)

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن أن نواتج التعلم هي التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتقويم والتركيب، موضحا أنه هناك خمس طرق أساسية تؤكد أن الطالب فهم الدرس بشكل جيد، مؤكدا على أنها تمكن الطالب من حل الامتحانات بصورة جيدة.

وأضاف «حجازي» في فيديو له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن الطرق الأساسية لفهم الطالب للدرس هي: قدرة الطالب على تلخيص الدرس ووضع محتواه العلمي في صورة مخطط أو عناصر أساسية دون العودة للكتاب المدرسي، وتلوين هذه العناصر في نقاط أساسية.

وأوضح أن الطريقة الثانية هي قدرة الطالب على تفسير الظواهر التي يحتوي عليها الدرس تفسير سليم وتعليلها، مؤكداً أن الطريقة الثالثة هي شرح المقصود بالدرس: «يعني الطالب يشرح ما المقصود بعنصر معين».

وتابع أن الطريقة الرابعة هي إعادة صياغة الدرس، وذلك من خلال منح الطالب مفهوم معين يعبر عنه بطريقة علمية سليمة بعيدا عن التقييد بالنص العلمي الموجود بالكتاب المدرسي، مؤكدا أن هذه الطريقة تمكنه من التعرف على طبيعة الأسئلة الجديدة: «يعني لو غيرت مفهوم عنصر معين في الامتحان الطالب هيعرفه عشان فهم المقصود بيه».

وأضاف أن الطريقة الخامسة التي تؤكد فهم الطالب للدرس، هي تقديم أمثله من البيئة المحلية للمفاهيم أو القواعد الموجودة بالدرس، موضحا أن هذه الطرق تساعد الطالب على حل الامتحانات بشكل جيد.

«شوقي»: الامتحانات تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم

في سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، موضحا أنه يجب على الطلاب متابعة شرح المقررات الدراسية من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة، بجانب الكتاب المدرسي للتعرف على كيفية الإجابة على نمط الأسئلة الجديدة، مشددا على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.