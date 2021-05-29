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حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | السبت 29 مايو 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يحقق توافقًا واسنجامًا مع مواليد برج الميزان والأسد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر والمريخ في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

 الوضع الفلكي دقيق وعليك بالصبر والمرونة إذا أردت أن تخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

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