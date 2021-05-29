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حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:20 ص | السبت 29 مايو 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور مخلص دائما لمن حوله ويتحمل المسئولية، وأبرز عيوبه حب التملك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

 المريخ في منزل العلاقات يعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

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