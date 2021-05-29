رغم معارضة السياحة العالمية.. أوروبا تشترط تطعيم مواطنيها قبل السفر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستبدأ قريبا العمل بالجواز الصحي خلال انتقال المواطنين للسفر والسياحة بين دول الاتحاد، بحيث لن يسمح لمن لم يتحصل على التطعيم السفر خارج دولته، موضحا أن التطعيم سيكون العامل المرجح لاستقبال الدول للسياح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «عبداللطيف»، لـ «الوطن»، أنه رغم تحفظات منظمة السياحة العالمية على مثل تلك القرارات التي تٌقصر السفر والسياحة على فئة معينة، وهي الحاصلة على التطعيم، إلا أن أغلب دول العالم ماضية قدما في هذا الإجراء ولن تسمح لمواطنيها بالسفر للسياحة خارجها إلا لدول تم تطعيم جميع المتعاملين بها مع السياح بالأمصال المضادة لكورونا.

التطعيم شرط أساسى

وأشار إلى أن وكلاء السياحة من العديد من الدول الأوروبية يستفسرون بشكل دائم قبل إجراء الحجوزات المستقبلية لمصر، عن أعداد العاملين بالقطاع السياحي المصري الذين حصلوا على تطعيمات كورونا حتى الآن، موضحا أن قرار الحكومة بمنح الأولوية للعاملين بالقطاع السياحي في تلقي اللقاح سيكون له الأثر الأكبر في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة، خاصة أن عدد من تلقوا التطعيمات من العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بات كبيرا للغاية.

الانتهاء من تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

من جهته قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من مصل كورونا، أوشكت على الانتهاء، حيث تم إلى الآن تطعيم نحو 100 ألف من العاملين بهاتين المحافظتين، لافتا إلى أن الغرفة طلبت أيضا من فنادق القاهرة الكبرى، حصر أسماء العاملين لديها وإرسالها للغرفة حتى تستطيع الغرفة مخاطبة وزارة الصحة والسكان لتوفير الأعداد المطلوبة من الأمصال لتطعيم هؤلاء العاملين في أقرب وقت، وهو ما سيتم القيام به أيضا مع المنشآت الفندقية بأسوان والأقصر والإسكندرية خلال الأيام المقبلة، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشأن سرعة تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي وبما يهيئ الأجواء لتحقيق انتعاشة سياحية خلال الفترة المقبلة.