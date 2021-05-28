مصدر: نتوقع انفراجة بشأن مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهى

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه من المتوقع حدوث انفراجة بشأن مواعيد إعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات والمقاهى بضوابط وإجراءات احترازية أمام المواطنين مع إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، المواعيد الجديدة لإغلاق المطاعم والمقاهى.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، «أنه من غير المستبعد اعادة العمل بالمواعيد الصيفية لغلق المطاعم والمقاهى ضمن تنظيم مواعيد فتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش وفق المواعيد الصيفية فى الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 12 منتصف الليل ويتم المد ساعة أيام الخميس والجمعة بحيث تعمل حتى الواحدة صباحا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة».

وأشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ستحدد المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات فى غضون الساعات المقبلة إما بمد العمل بالمواعيد القائمة وتغلق المحال والمطاعم والمقاهى فى التاسعة مساء أو العودة للمواعيد الصيفية.

ولفت إلى أن المحافظات فى انتظار أى قرار يصدر من لجنة إدارة أزمة كورونا وسيتم تطبيقه بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات، مع مطالبة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كل المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

يشار إلى أنه يبدأ من الثلاثاء المقبل تطبيق المواعيد الجديدة لإغلاق المطاعم والمقاهى وذلك بعد 72 ساعة، حيث تنتهى المواعيد التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء بنهاية الشهر الجارى، ومن المقرر إعلان المواعيد الجديدة لإغلاق المطاعم والمقاهى أول الأسبوع الراهن تمهيدا لتطبيقها الثلاثاء المقبل.