انطلاق فعاليات منتدى المخلفات الإلكترونية الخطرة بشرم الشيخ

انطلقت فعاليات منتدى المخلفات الإلكترونية الخطرة بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، برعاية مرفق البيئة العالمي تحت شعار «كن عصريا وصديقا للبيئة»، بمشاركة 160 شابا وفتاة من مختلف الجامعات المصرية والعربية وقيادات شبابية، لتدريب وتأهيل الشباب على التعامل مع ملف الإدارة الآمنة للمخلفات الإلكترونية، ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر».

ورش عمل لتدريب الشباب العربي والمصري

تضمنت الفعاليات ورش عمل لتدريب الشباب العربي والمصري على التخلص الآمن من كل أشكال المخلفات الإلكترونية، وعلى رأسها التليفونات المحمولة والبطاريات وأجهزة الكمبيوتر، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة، للمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتفادي حرقها بطرق بدائية أو استخدامها بشكل عشوائي في أسواق عشوائية.

ويعد هذا المنتدى الأول الذي تنظمه جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للشباب والبيئة، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة البيئة، ومشروع إدارة المخلفات الإلكترونية والطبية، ووزارة الشباب والرياضة.

الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات وتدريب الشباب

وقال الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة العرب، ورئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات وتدريب الشباب، بهدف تأهيلهم للتعامل مع قضية المخلفات الإلكترونية الخطرة، لكونها تمثل إحدى المشكلات المزمنة التي تأثر على الاقتصاد والصحة والبيئة، في إطار توجهات القيادة السياسية لتنمية وتطوير العمل البيئي.

وحذرت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، في كلمتها من تداول مثل هذه المخلفات الإلكترونية الخطرة دون تطبيق حازم للتشريعات البيئة، والتي تؤدي إلى أضرار بالغة بالبيئة والكائنات وصحة الإنسان.

وأكدت أنه لا بد من نقل توصيات المنتدى إلى لجنة البيئة بمجلس النواب لوضعها بعين الاعتبار في إقرار القوانين، وتعديل التشريعات الخاصة بمشكلة المخلفات الإلكترونية الخطرة.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والرئيس الشرفي للمنتدى، إن الهدف من مشاركة الشباب في أعمال المنتدى هو تغيير السلوكيات، ونشر الوعي البيئي، وتنمية حس المواطنين، خاصة الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة، وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بقضية المخلفات الإلكترونية الخطرة.

وأوضح أن جامعة دمنهور تشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر» في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.

وأشار المهندس عادل الشافعي، الخبير في مجال المخلفات الخطرة، إلى أن هناك ضرر بيئي وصحي ينتج عند التخلص من هذه الأجهزة بطرق غير آمنة أو التعامل معها بطرق بدائية، مثل التكسير والتدشين، أو الدفن في الأرض بطريقة غير صحية، ونحن نهتم في المنتدى بتدريب الشباب على أن يكونوا سفراء للبيئة في جامعتهم وأسرهم.

وأشاد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بفعاليات المنتدى والجهود الشبابية المختلفة المبذولة واختيارهم لموضوع مميز عن المخلفات.

وقال «السولية» إنه سيجرى الاستعانة بتوصيات المنتدى في البرنامج الذي تُعد له المحافظة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء تضع قضية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، ضمن البرنامج الذي تعده لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.