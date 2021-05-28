حاتم عمور يستعد للاحتفال بـ«أحلى إبداع» وسط نجوم الفن والإعلام

يستعد النجم المغربي حاتم عمور، للاحتفال بإطلاق أغنيته الجديدة «أحلى إبداع » باللهجة العراقية، في عرض فني 8 يونيو المقبل بإحدى الفنادق المصنفة بدبي، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

يذكر أن «أحلى إبداع» ثاني أغاني ألبوم بلاحدود لحاتم عمور لسنة 2021، من كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي، كما أن كليب الأغنية تم تصوير مشاهده بمدينة الدرالبيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

ألبوم بلاحدود يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية.

وكان تصدر الألبوم تريند يوتيوب، وحققت أغنياته أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإضافة إلى حصوله على نسبة استماع كبيرة على المتاجر الإلكترونية الموسيقية، وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.

ويضم الألبوم 6 أغاني، تعاون فيها مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم، عمر الصباغ، محمد الشرابي، بلال أفريكانو، أنس العراقي، عدنان أمصغار، رشيد محمد علي، طارق حجيلي، أميرة زهير، مهدي مزين، زهير حصادي، محمد المغربي، أيوب الزعزاع.

يشار إلى أن «بلا عنوان» آخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا واستطاع أن يكون حديثًا مهمًا بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث عقب طرحه.

يذكر أن أخر اعمال حاتم عمور هو تتر مسلسل احلام سيتي وتعاون «عمور» في هذه الأغنية مع محمد المغربي، على مستوى الكلمات، فيما تولى مهمة الألحان والتوزيع الموسيقي محمد الشرابي.

«أحلام سيتي»، بمشاركة محمد خيي، عمر لطفي، فاطمة الزهراء بناصر، نادية ايت، البشير واكين، محمد الشوبي، ناصر أقباب، فاطمة الزهراء الحرش، رجاء لطيفين وآخرين، وعرض مسلسل «أحلام سيتي» في شهر رمضان، وهو من إخراج مراد الخودي

وكانت تقول كلمات الأغنية

قالو ناس زمان

عار جار على جارو

تقلب العنوان

كل واحد سد دارو

دوار ولا مدينة

كلنا ولاد تسع شهور

حرام يفرقنا