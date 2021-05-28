من السلام وتعاني 3 أمراض مزمنة.. معلومات عن سيدة التقاها الرئيس اليوم

ترصد «الوطن» معلومات عن المسنة التي قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته، اليوم الجمعة، لتفقد عدد من المشروعات القومية، حيث استمع لمطالبها ووجه بتنفيذها فورًا.

- اسمها نبوية السيد، 63 عامًا.

- تقطن بمدينة السلام في محافظة القاهرة.

- تعاني من 3 أمراض مزمنة، منهما السكر والضغط.

- تعاني من إصابة قديمة في قدمها، وتحتاج عملية جراحية لتركيب 25 مسمارا في القدم.

- طلبت من الرئيس سداد الإيجار الشهري لها، وسيارة للمعاقين حتى تتمكن من التنقل.

من جانبه، أكد مصدر طبي مطلع، أن السيدة متوجه حاليًا من مدينة السلام في اتجاه معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، حيث جرى رفع حالة الاستعداد لاستقبالها من قبل وفد طبي على رأسهم مدير معهد ناصر.

ونشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا تظهر لقاء الرئيس بسيدة مسنة وعدد من المواطنين خلال جولة تفقدية له اليوم لعدد من المشروعات القومية.