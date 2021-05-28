«هحرق قلبها واخليها تمشي في عزاهم».. رسالة صوتية تكشف المتهم بقتل أبنائه

كشفت التحقيقات في واقعة العثور علي جثث 3 من أسرة واحدة مخنوقين بأفيز بلاستيك، أمام منزلهم بقرية ساحل دجوي ببنها، وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن مرتكب الواقعة هو الأب، وقتل أبناءه، ثم انتحر بجوارهم، وجود رسالة صوتية أرسلها من تليفونه المحمول عبر «الواتس آب» إلى صديق له نصها: «هقتل نفسي والعيال وهحرق قلبها وأخليها تمشي في عزاهم»، قاصدا زوجته بهذه الرسالة، التي تركت المنزل، بسبب الخلافات الزوجية المستمرة بينهما.

وأضافت التحقيقات أن الأب أرسل هذه الرسالة الصوتية لأحد أصدقاء الأسرة المشتركين، وبدورها ساهمت الرسالة بعد تفريغ التليفون الخاص بالأب المنتحر، في التوصل بأنه مرتكب الواقعة.

وكشفت التحريات أن الأب يتعاطى الأقراض المخدرة، بسبب المشكلات الأسرية مع زوجته، ما جعله يأخذ أبناءه لمنزل أسرته وسط الزراعات، وقتلهم بأفيز بلاستيك، وخنق كل واحد منهم، ثم شنق نفسه، ليتخلص من حياته، وقبل أن يفعل جريمته البشعة، أرسل الرسالة الصوتية لأحد الأشخاص من على هاتفه.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا يفيد بالعثور على 3 جثث لأب ونجليه، داخل منزلهم بقرية ساحل دجوي دائرة مركز بنها.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، لمكان الحادث، وتبين أن الجثث لموظف يدعى «حازم. ر.ف» ونجليه «حسام 10 سنوات، وسما 12 سنة»، وتبين أنهما مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة، وتبين أن الزوجة وأم الأطفال المجني عليهما لم تكن موجودة بالمنزل وتم ضبطها.

وجرى نقل الجثث للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.