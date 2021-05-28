طبيب: علاج فطر داء الرشاشيات بـ48 دولار.. وستظهر أمراض أخرى

لم تتوقف الأمراض عن الظهور بكثرة في الهند خلال الفترة الاخيرة تزامنا مع تفشي فيروس كورونا، حيث ظهرت عدوى جديدة تعرف باسم فطر داء الرشاشيات، حيث أبلغ أوضحت عدة تقارير عن اكتشاف حالات إصابة بداء الرشاشيات، وذلك بعد انتشار معدلات الإصابة بالفطريات المخاطية السوداء والبيضاء والصفراء، والأماكن الأكثر تضررًا بها هي ماهاراشترا وجوجارات بينما تشهد ولاية جوجارات ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفطريات السوداء، وأبلغ الأطباء في فادودارا عن 8 حالات إصابة بعدوى فطر داء الرشاشيات.

فطر داء الرشاشيات.. عدوى جديدة تنتشر في الهند

وعن انتشار الفطريات مؤخرا في الهند، قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا، إن أبحاث أجريت على مدار الأيام الماضية أن هناك أكثر من 11 ألف حالة مصابة بالفطر الأسود في الهند فقط، موضحا أن إصابات الفطر الأبيض والأصفر تجاوزت أضعاف هذا العدد أيضا، مما ينذر بأن الوضع يتجه نجو خطر كبير جدا، يهدد الملايين هناك.

وأضاف عودة لـ«الوطن»، أن الفطريات ظهرت في الهند بكثرة لعدة أسباب وهي استعمال المصابين هناك للكورتيزون بصورة كبيرة وبدون الإشراف الطبي، وهو ما يترتب عليه ضعف المناعة وحينها يكون عرضة للإصابة بالفطريات، مشيرا إلى أن أجهزة التنفس الملوثة وغير المعقمة والمياه غير الصالحة للشرب أحد الأسباب للإصابة بالفطريات.

أعراض فطر داء الرشاشيات

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا، أن «داء الرشاشيات»، من عائلة الفطريات، انتشرت الإصابة به مؤخرا، ومن المتوقع انتشار الكثير من الفطريات في الهند خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه أقل خطورة من الفطر الأسود، ولكنه من الممكن أن يكون قاتلا، يسبب عدة مشكلات صحية من بينها ردود فعل تحسسية وعدوى في أعضاء الجسم بما في ذلك الرئتين.

وأكد أن فطر الرشاشيات الرئوي المزمن مسؤول عن بعض الحالات السلبية للسل الرئوي، وحيث إن داء الرشاشيات الرئوي المزمن يستجيب للعلاج بمضادات الفطريات، فيجب اتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لتحسين الكشف عن الحالات المصابة به، لافتا إلى أن علاجه يكون بمضادات الفطريات وسعره نحو 48 دولارا، أي ما يتجاوز مبلغ 750 جنيها.