الجمعة الدامية.. مقتل شخصين وإصابة 28 في مشاجرات بـ قنا وأسيوط وسوهاج

لقى شاب ومسن مصرعهما، بينما أصيب 28 آخرون، أمس الجمعة، في معارك واشتباكات دامية بين العائلات في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط في صعيد مصر، أسبابها أسبقية الري لأراضي زراعية، ولهو الأطفال وخلافات الجيرة وخلافات عائلية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في هذه المحافظات من السيطرة على الأحداث والقبض على عدد كبير من المتهمين المتسببين في تلك المشاجرات، فيما تحقق النيابات العامة كل في دائرته مع المتهمين.

مقتل شاب وإصابة 9 مزارعين في معركتين بمحافظة قنا

ففي قرية حجازة بحري بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، قتل شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الظهر، إثر تصادف مروره خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمنطقة سوق حجازة.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز قوص، بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مادية بينهما بمنطقة سوق حجازة شرق مركز قوص، أسفرت عن مصرع شاب يدعى ريان فتحي ريان، 29 عامًا، مقيم بقرية حجازة بحري، متأثرا بطلق ناري، ونقلت إسعاف المركز الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

وفي قرية الصياد شرق مدينة نجع حمادي، شمال المحافظة، أصيب 9 مزارعين، منذ قليل، في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية والشوم، بسبب خلافات على مسقى مياه ري.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، بقيادة مباحث مركز نجع حمادي، وفرضت كردونا أمنيا لمنع الاشتباكات بين طرفي الخلاف ووضعت الحواجز، وتمكنت من القبض على 12متهما شاركوا في المشاجرة.

مقتل مسن وإصابة ابنه في مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

وفي أسيوط قتل مسن على المعاش مصرعه، فيما أصيب نجله فى مشاجرة بالأسلحة النارية مع شقيق الأول؛ لخلافات أسرية بينهما بقرية الشنابلة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وكان أمن أسيوط، تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بين أشقاء بقرية الشنابلة دائرة المركز أسفرت عن مقتل جمال محمود عبدالعال، 70 سنة بالمعاش، وإصابة نجله محمود، 25 عاماً، على يد أخ الأول، زين محمود وأبنائه، وجرى تحرير المحضر اللازم في الواقعة.

إصابة 18 شخصا في معارك دامية في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، وفق بيانات أمنية رسمية، أصيب 12 شخصا في قرية الشوكا بمركز طما شمال سوهاج، في مشاجرة دامية بسبب خلافات الجيرة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وسيطرت على الأحداث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي، وتحويل حالتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وإلقاء القبض على 15 متهما في المشاجرة.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود بلاغ باندلاع مشاجرة بقرية الشوكا دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

وفي مركز سوهاج تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا أيضا بوقوع مشاجرة بقرية الحمادية، دائرة مركز سوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبتمشيط مسرح المشاجرة عثر رجال الشرطة على 3 بنادق وطبنجة وذخيرة مخبأة في جوال بلاستيكى بحظيرة ماشية ملك أحد المشاركين المشاجرة، وضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.