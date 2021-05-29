«بودرة بلاستيك وفويس».. كشف لغز مقتل طفلين على يد الأب وانتحاره ببنها

كشفت المعاينة لمسرح جريمة مقتل طفلين خنقًا على يد الأب ومحاولته الانتحار، في قرية «ساحل دجوى» التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وجود آثار من شريط بلاستيك على يد الأب، كما وجدت آثار في كف الأب نتيجة شد الشرائط بقوة وأن المادة الموجود في يد الأب هي «بودرة بلاستيك» من الشريط المستخدم في تنفيذ جريمة قتل الطفلين ثم الانتحار.

«بودرة بلاستيك»

وأزاحت تلك المادة «بودرة البلاستيك» النقاب عن الجريمة الغامضة عقب وجود جثث 3 من أسرة واحدة مخنوقين بـ«أفيز بلاستيك»، داخل منزلهم، وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى أنَّ مرتكب الواقعة هو الأب، حيث قتل أبناءه، ثم انتحر بجوارهم وهو ما أدى لاستبعاد فرضية تنفيذ قاتل مجهول الجريمة، وأن المنفذ هو الأب وهو ما أكّدته رسالة صوتية أرسلها الأب من هاتفه المحمول عبر تطبيق «واتس آب» إلى صديق له نصها: «هقتل نفسي والعيال وهحرق قلبها وأخليها تمشي في عزاهم»، وهو ما أكّده الصديق بقوله إنَّه كان يقصد زوجته.

40 دقيقة

كما تبين أنَّ الأب نفذ الجريمة، وقتل نجله أولًا عن طريق خنقه بالشريط البلاستيكـ ثم نفذ الجريمة في ابنته وقتل نفسه بعدها بـ40 دقيقةـ حيث تسبق وفاة الابن والابنة وفاة الأب بـ40 دقيقة، وهو ما رجحت معه المباجث أن الأب حاول الهرب لكنه وجد فرصه منعدمة في الإفلات من جريمته فخنق نفسه بنفس الطريقة، وعقب ذلك حاول تخليص رقبته من الشريط لكنه فشل ولقي مصرعه.

رسالة صوتية

وكشفت التحريات، أنَّ الأب يتعاطى الأقراص المخدرة، بسبب المشكلات الأسرية مع زوجته، ما جعله يأخذ أبناءه لمنزل أسرته وسط الزراعات، ويقتلهم بـ«أفيز بلاستيك»، وخنق كل واحد منهم، ثم شنق نفسه، ليتخلص من حياته، وقبل أن يفعل جريمته البشعة، أرسل الرسالة الصوتية لأحد الأشخاص من على هاتفه.

وتبين أنَّ الجثث لموظف يدعى «حازم.ر.ف» ونجليه «حسام 10 سنوات، وسما 12 سنة»، وتبين أنَّهما مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة، وتبين أنَّ الزوجة وأم الأطفال المجني عليهما لم تكن موجودة بالمنزل وتمّ ضبطها.